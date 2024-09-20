Британія і США можуть таємно дозволити Україні удари Storm Shadow по рф - ЗМІ
Київ • УНН
The Times повідомляє, що Британія та США готові непублічно дозволити Україні використовувати ракети Storm Shadow для ударів вглиб РФ. Рішення може бути прийняте таємно, щоб зберегти елемент несподіванки.
Лондон спільно з Вашингтоном може непублічно надати Україні дозвіл на використання ракет великої дальності Storm Shadow для ударів вглиб території рф. Про це з посиланням на власні джерела пише The Times, передає УНН.
Деталі
Як пише видання західні дипломати готові підписати таке рішення. Також зазначається, що про цей дозвіл не будуть розголошувати до моменту запуску першої ракети.
На Заході сподіваються, що може "бути досягнута приватна угода, яка дозволить Україні запустити крилаті ракети британського і французького виробництва по Росії з елементом несподіванки".
Один зі співрозмовників пояснив, що таким чином США та Велика Британія хочуть показати, що НАТО рухається як "єдине ціле" й уникнути враження, ніби ці дві країни "домінують в ухваленні рішень".
Разом з тим один з чиновників визнав, що у високопосадовці в адміністрації США зосереджені на "створенні спадщини" і хочуть рухатися швидше через майбутні вибори президента США.
Доповнення
У виданні також пояснюють, що тиск на Захід щодо дозволу використання Storm Shadow по рф зростає. Все через те, що Кремль отримав нові балістичні ракети від Ірану.
Нагадаємо
Раніше The Times заявили, що США готові дозволити Україні використовувати британські та французькі ракети Storm Shadow для ударів вглиб РФ. Проте Білий дім не санкціонуватиме подібні удари з використанням американських ракет ATACMS.