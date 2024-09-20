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Британия и США могут тайно разрешить Украине удары Storm Shadow по рф - СМИ

Киев  •  УНН

20 сентября 2024, 17:17  •  3353 просмотра

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The Times сообщает, что Британия и США готовы непублично позволить Украине использовать ракеты Storm Shadow для ударов вглубь РФ. Решение может быть принято тайно, чтобы сохранить элемент неожиданности.

Лондон совместно с США может непублично предоставить Украине разрешение на использование ракет большой дальности Storm Shadow для ударов вглубь территории рф. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет The Times, передает УНН.

Детали

Как пишет издание западные дипломаты готовы подписать такое решение. Также отмечается, что об этом разрешении не будут разглашать до момента запуска первой ракеты. 

На Западе надеются, что может «быть достигнута частная сделка, которая позволит Украине запустить крылатые ракеты британского и французского производства по России с элементом неожиданности».

Один из собеседников объяснил, что таким образом США и Великобритания хотят показать, что НАТО движется как «единое целое» и избежать впечатления, будто эти две страны «доминируют в принятии решений».

Вместе с тем один из чиновников признал, что в высокопоставленные чиновники в администрации США сосредоточены на «создании наследия» и хотят двигаться быстрее из-за предстоящих выборов президента США.

Дополнение

В издании также объясняют, что давление на Запад относительно разрешения использования Storm Shadow по рф растет. Все из-за того, что Кремль получил новые баллистические ракеты от Ирана.

Напомним,

Ранее The Times заявили, что США готовы позволить Украине использовать британские и французские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь РФ. Однако Белый дом не будет санкционировать подобные удары с использованием американских ракет ATACMS.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Войнаполитика
shtormova-tinКрылатая ракета Storm Shadow
the-timesТаймс
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