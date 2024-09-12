Вашингтон готовий дозволити Україні використовувати для ударів по рф Storm Shadow, але не ATACMS - ЗМІ

Вашингтон невдовзі оголосить про дозвіл для України на використання британських та французьких ракет Storm Shadow для ударів вглиб рф. Проте Білий дім не санкціонує подібні удари з використанням ракет ATACMS. Про це з посиланням на власні джерела пише Time, передає УНН.

Деталі

Президент Байден може вирішити дати зелене світло на використання ракет Storm Shadow і їх французького еквівалента, ракет Scalp, для ударів по цілях на території рф на тій підставі, що Велика Британія і Франція підтримують такий крок

Однак США не дозволять Україні запускати свою версію ATACMS — балістичної ракети — найдальшої дії по цілях через кордон, сподіваючись запобігти подальшій ескалації конфлікту.

Джерела з урядів різних країн пояснили, що вони вважають, що запропонована політика, ймовірно, буде прийнята після зустрічі в Києві в середу між Зеленським, державним секретарем США Ентоні Блінкеном, і Девідом Леммі міністром закордонних справ Великобританії.

Також один зі співрозмовників відзначив, що цей варіант буде обговорений між сером Кейром Стармером, прем’єр-міністром, і Байденом у Вашингтоні в п’ятницю.

Доповнення

У виданні відзначили, що Великобританія і Франція підтримують зняття обмежень на використання Україною своєї зброї великої дальності, але поки що американці блокують цю зміну через побоювання ескалації.

Проте поставка Іраном понад ракет Fath-360 до рф зіграла певну роль у переконанні деяких високопоставлених осіб на Заході в необхідності термінової зміни політики.

Тим часом старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень із сухопутної війни Бен Баррі пояснив, що це лише "напіврішення" проблеми.

Це менше, ніж просила Україна, але це краще, ніж нічого (...). Це збільшує ризик ескалації проти Британії та Франції, але не проти США - пояснює аналітик.

За його словами, Storm Shadow був найбільш корисним проти важких цілей, таких як бункери та авіаукриття. Натомість саме американські ракети більш ефективні проти низки цілей на полі бою.

У них є боєголовка, призначена для вибуху на поверхні, тому вони дуже хороші для таких цілей, як артилерійські батареї, штаби дивізій, склади боєприпасів і зенітно-ракетні майданчики. Це не так корисно проти цілей, для яких корисна Storm Shadow. (...) Це схоже на порівняння ножа та виделки, ви можете використовувати обидва, але вам краще використовувати обидва разом - розповів науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень із сухопутної війни

Нагадаємо

У Politico заявили, що Білий дім завершує роботу над планом щодо послаблення деяких обмежень на використання Україною зброї, наданої США, і кращого захисту від російських ракет.