Білий дім завершує розробку плану з розширення зони можливих ударів України по рф - Politico
Київ • УНН
США завершують план послаблення обмежень на використання Україною зброї для ударів по рф. Обговорюється дозвіл на застосування британських ракет Storm Shadow з американськими компонентами.
Білий дім завершує роботу над планом щодо послаблення деяких обмежень на використання Україною зброї, наданої США, і кращого захисту від російських ракет, пише Politico із посиланням на свої джерела, передає УНН.
Деталі
За словами одного з джерел, переговори проходили в тісному колі невеликої групи чиновників у Білому домі.
Деталі плану все ще узгоджуються. Але офіційні особи у Вашингтоні, Лондоні та Києві останніми днями обговорювали розширення території всередині росії, по якій Україна може завдати удару зброєю американського та британського виробництва, зазначає Politico.
Чиновники також обговорювали, як запобігти новим транскордонним атакам з боку росії, в тому числі й те, що США погодилися дозволити Україні використовувати британські ракети дальнього радіусу дії, які містять американські компоненти, для нанесення ударів по території росії.
Politico пише, що адміністрація Байдена, ймовірно, готова нарешті погодитися на прохання Києва надати українським військовим можливість більш рішуче захищати себе та здійснювати більш агресивні кроки всередині росії.
Блінкен оголосив новий пакет допомоги від США на понад 700 млн доларів 11.09.24, 20:25 • 53489 переглядiв
Британські оборонні лідери вже кілька тижнів ведуть переговори зі своїми американськими колегами про те, щоб отримати згоду США на використання Україною британських ракет Storm Shadow для нанесення ударів по території росії. За словами однієї особи, знайомої з переговорами, рішення не було досягнуто, але це питання буде частиною дискусії між президентом Джо Байденом і прем'єр-міністром Великої Британії Кейром Стармером, коли вони зустрінуться в Білому домі в п'ятницю.
Доповнення
Президент США Джо Байден у п'ятницю, 13 вересня, проведе зустріч із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. І, як припустив держсекретар США Ентоні Блінкен на пресконференції, на зустрічі можуть обговорити дозвіл для України на удари по рф далекобійною зброєю
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що президент Джо Байден не виключає можливості ударів ЗСУ вглиб рф.