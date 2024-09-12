Белый дом завершает разработку плана по расширению зоны возможных ударов Украины по рф - Politico

Белый дом завершает работу над планом по ослаблению некоторых ограничений на использование Украиной оружия, предоставленного США, и лучшей защиты от российских ракет, пишет Politico со ссылкой на свои источники, передает УНН.

Детали

По словам одного из источников, переговоры проходили в тесном кругу небольшой группы чиновников в Белом доме.

Детали плана все еще согласовываются. Но официальные лица в Вашингтоне, Лондоне и Киеве в последние дни обсуждали расширение территории внутри россии, по которой Украина может нанести удар оружием американского и британского производства, отмечает Politico.

Чиновники также обсуждали, как предотвратить новые трансграничные атаки со стороны россии, в том числе и то, что США согласились разрешить Украине использовать британские ракеты дальнего радиуса действия, которые содержат американские компоненты, для нанесения ударов по территории россии.

Politico пишет, что администрация Байдена, вероятно, готова наконец согласиться на просьбу Киева предоставить украинским военным возможность более решительно защищать себя и осуществлять более агрессивные шаги внутри россии.

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Британские оборонные лидеры уже несколько недель ведут переговоры со своими американскими коллегами о том, чтобы получить согласие США на использование Украиной британских ракет Storm Shadow для нанесения ударов по территории россии. По словам одного лица, знакомого с переговорами, решение не было достигнуто, но этот вопрос будет частью дискуссии между президентом Джо Байденом и премьер-министром Великобритании Кейром Стармером, когда они встретятся в Белом доме в пятницу.

Дополнение

Президент США Джо Байден в пятницу, 13 сентября, проведет встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. И, как предположил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции, на встрече могут обсудить разрешение для Украины на удары по рф дальнобойным оружием

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент Джо Байден не исключает возможности ударов ВСУ вглубь рф.