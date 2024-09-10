Байден "не виключає", що Україна отримає дозвіл на удари вглиб рф - Блінкен

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден допускає, що Україна отримає дозвіл бити по цілях у глибині рф. Про це в інтерв'ю для Sky News заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

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За його словами, Байден "не виключає", що ЗСУ зможуть бити ракетами вглиб РФ.

За словами держсекретаря, США подбали, аби Київ мав "те, що йому потрібно, коли йому це потрібно, щоб бути ефективним у відбитті російської агресії" від початку повномасштабної війни.

Водночас він визнав, що США змушені були взяти до уваги інші фактори, серед яких: чи зможе Україна застосовувати "складні системи" від західних союзників та чи зможе вона їх обслуговувати.

Я можу вам сказати, що ми адаптували та коригували кожен крок на цьому шляху, і ми продовжуватимемо, тому на цьому етапі не виключаємо. (...) Ми ніколи не виключаємо. Але коли ми керуємо, ми хочемо переконатися, що це робиться таким чином, щоб це могло сприяти тому, чого українці намагаються досягти