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Байден "не виключає", що Україна отримає дозвіл на удари вглиб рф - Блінкен

Байден "не виключає", що Україна отримає дозвіл на удари вглиб рф - Блінкен

Київ • УНН

 • 57412 перегляди

Держсекретар США Блінкен заявив, що Байден не виключає можливості ударів ЗСУ вглиб РФ. США адаптують підтримку України, враховуючи її потреби та здатність використовувати складні системи озброєнь.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден допускає, що Україна отримає дозвіл бити по цілях у глибині рф. Про це в інтерв'ю для Sky News заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Деталі

За його словами, Байден "не виключає", що ЗСУ зможуть бити ракетами вглиб РФ.

За словами держсекретаря, США подбали, аби Київ мав "те, що йому потрібно, коли йому це потрібно, щоб бути ефективним у відбитті російської агресії" від початку повномасштабної війни.

Водночас він визнав, що США змушені були  взяти до уваги інші фактори, серед яких: чи зможе Україна застосовувати "складні системи" від західних союзників та чи зможе вона їх обслуговувати.

Я можу вам сказати, що ми адаптували та коригували кожен крок на цьому шляху, і ми продовжуватимемо, тому на цьому етапі не виключаємо. (...) Ми ніколи не виключаємо. Але коли ми керуємо, ми хочемо переконатися, що це робиться таким чином, щоб це могло сприяти тому, чого українці намагаються досягти

- заявив Блінкен.

Нагадаємо

Президент США Джо Байден у п'ятницю, 13 вересня, проведе зустріч із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. І, як припустив держсекретар США Ентоні Блінкен на пресконференції, на зустрічі можуть обговорити дозвіл для України на удари по рф далекобійною зброєю

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