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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Байден "не исключает", что Украина получит разрешение на удары вглубь рф - Блинкен

Байден "не исключает", что Украина получит разрешение на удары вглубь рф - Блинкен

Киев  •  УНН

10 сентября 2024, 18:30  •  18415 просмотра

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Госсекретарь США Блинкен заявил, что Байден не исключает возможности ударов ВСУ вглубь РФ. США адаптируют поддержку Украины, учитывая ее потребности и способность использовать сложные системы вооружений.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден допускает, что Украина получит разрешение бить по целям в глубине РФ. Об этом в интервью для Sky News заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Детали

По его словам, Байден «не исключает», что ВСУ смогут бить ракетами вглубь РФ.

По словам госсекретаря, США позаботились, чтобы Киев имел «то, что ему нужно, когда ему это нужно, чтобы быть эффективным в отражении российской агрессии» с начала полномасштабной войны.

В то же время он признал, что США вынуждены были  принять во внимание другие факторы, среди которых: сможет ли Украина применять «сложные системы» от западных союзников и сможет ли она их обслуживать.

Я могу вам сказать, что мы адаптировали и корректировали каждый шаг на этом пути, и мы будем продолжать, поэтому на этом этапе не исключаем. (...) Мы никогда не исключаем. Но когда мы управляем, мы хотим убедиться, что это делается таким образом, чтобы это могло способствовать тому, чего украинцы пытаются достичь

- заявил Блинкен.

Напомним,

Президент США Джо Байден в пятницу, 13 сентября, проведет встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. И, как предположил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции, на встрече могут обсудить разрешение для Украины на удары по рф дальнобойным оружием

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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