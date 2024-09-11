Блинкен объявил новый пакет помощи от США на более 700 млн долларов

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о новом пакете помощи Украине на сумму более 700 миллионов долларов. В частности, 325 миллионов долларов будет направлено на восстановление энергетической инфраструктуры, 290 миллионов - на гуманитарную помощь, а 102 миллиона - на разминирование территорий, загрязненных минами и неразорвавшимися боеприпасами. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи, передает УНН.

Сегодня мы объявляем о выделении 325 млн долларов нового финансирования на восстановление энерго- и электросетей Украины, и мы привлечем дополнительную поддержку от стран G7+, когда в ближайшие несколько недель у нас состоится встреча Координационной группы по энергетике - сказал Блинкен.

Блинкен также объявил о выделении 290 миллионов долларов новой гуманитарной помощи для обеспечения людей необходимыми услугами, такими как чистая питьевая вода, еда, жилье и медицинская помощь.

Мы объявляем о выделении 102 млн долларов дополнительного финансирования на гуманитарное разминирование, чтобы помочь очистить территорию от мин и неразорвавшихся боеприпасов, которые россия оставила по всей Украине - сообщил Блинкен.

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