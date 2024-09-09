Украина может получить еще 6 млрд долларов помощи от США

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Глава МИД Литвы: к падению российских дронов на территории НАТО привело наше бездействие

Глава МИД Литвы: к падению российских дронов на территории НАТО привело наше бездействие

  •  106357 просмотра
Харьковская область: в Купянске россияне дроном атаковали двух человек

Харьковская область: в Купянске россияне дроном атаковали двух человек

  •  88419 просмотра
Сибига призвал партнеров покупать оружие у украинских производителей

Сибига призвал партнеров покупать оружие у украинских производителей

  •  102491 просмотра
ВАКС снял электронный браслет с еще одного фигуранта дела экс-министра Сольского

ВАКС снял электронный браслет с еще одного фигуранта дела экс-министра Сольского

  •  100401 просмотра
Фейк, который живет годами: кто запустил дезинформацию о владельце "Гулливера" Полищуке и как это стало "фактом"

Фейк, который живет годами: кто запустил дезинформацию о владельце "Гулливера" Полищуке и как это стало "фактом"

  •  72875 просмотра
публикации
Неиспользованные ресурсы: под управлением АРМА простаивает техника, которая могла бы пригодиться ВСУ

Неиспользованные ресурсы: под управлением АРМА простаивает техника, которая могла бы пригодиться ВСУ

  •  52245 просмотра
Фейк, который живет годами: кто запустил дезинформацию о владельце "Гулливера" Полищуке и как это стало "фактом"

Фейк, который живет годами: кто запустил дезинформацию о владельце "Гулливера" Полищуке и как это стало "фактом"

  •  72875 просмотра
Контроль за коммунальщиками, диалог с бизнесом: мэр Броваров о проблемах громады и непростых решениях (видео)

Контроль за коммунальщиками, диалог с бизнесом: мэр Броваров о проблемах громады и непростых решениях (видео)
Эксклюзив

  •  93646 просмотра
ВАКС снял электронный браслет с еще одного фигуранта дела экс-министра Сольского

ВАКС снял электронный браслет с еще одного фигуранта дела экс-министра Сольского

  •  100401 просмотра
Международный антикоррупционный эксперт намекнул на заангажированность НАБУ

Международный антикоррупционный эксперт намекнул на заангажированность НАБУ

6 сентября 2024, 13:27  •  190696 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Модель Кейт Мосс рассказала, как ее травили родители девушек с расстройствами пищевого поведения

Модель Кейт Мосс рассказала, как ее травили родители девушек с расстройствами пищевого поведения

  •  12550 просмотра
Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные

Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные

6 сентября 2024, 18:10  •  123953 просмотра
В Великобритании расследуют продажу билетов на концерт Oasis через компанию Ticketmaster

В Великобритании расследуют продажу билетов на концерт Oasis через компанию Ticketmaster

6 сентября 2024, 11:21  •  110591 просмотра
Один из голосов Антарктики: украинские полярники показали, как "разговаривает" лед в океане

Один из голосов Антарктики: украинские полярники показали, как "разговаривает" лед в океане

5 сентября 2024, 17:43  •  117124 просмотра
Экранизация игры от Warner Bros.: вышел первый трейлер киноадаптации Minecraft

Экранизация игры от Warner Bros.: вышел первый трейлер киноадаптации Minecraft

5 сентября 2024, 13:23  •  119197 просмотра
Актуальное
Украина может получить еще 6 млрд долларов помощи от США

Украина может получить еще 6 млрд долларов помощи от США

Киев  •  УНН

9 сентября 2024, 15:09  •  8229 просмотра

Read in English

Сенатор Линдси Грэм заявил о возможности предоставления Украине дополнительных 6 млрд долларов помощи в декабре. Новый пакет помощи США уже включает средства ПВО, артиллерию и ракеты HIMARS.

Сенатор Линдси Грэм заявил, что Украина может получить дополнительные 6 млрд долларов в декабре. Об этом он рассказал в эфире телемарафона, передает УНН.

Украина получит еще 6 млрд долларов, надеюсь это будет вскоре дл выборов. Возможно, в декабре мы примем дополнительный пакет, который поможет Украине в военном плане

- рассказал Грэм.

Напомним 

Администрация Байдена ведет переговоры с Конгрессом по использованию $6 млрвоенной помощи Украине до 30 сентября. Средства могут «сгореть», если не будет найдено решение.

Новый пакет помощи США включает средства ПВО, артиллерию и ракеты HIMARS. Советник Белого дома Джон Кирби заявил, что это поможет Украине добиваться успеха в борьбе против российской агрессии.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономикаполитика
Эксклюзив
Контроль за коммунальщиками, диалог с бизнесом: мэр Броваров о проблемах громады и непростых решениях (видео)
  •  93646 просмотра

Контроль за коммунальщиками, диалог с бизнесом: мэр Броваров о проблемах громады и непростых решениях (видео)

Эксклюзив
В МИД сообщили, сколько украинцев погибло за границей в прошлом году и в этом году
  •  57837 просмотра

В МИД сообщили, сколько украинцев погибло за границей в прошлом году и в этом году

Эксклюзив
Будьте осторожны в принятии важных решений: гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 – 15 сентября
  •  83418 просмотра

Будьте осторожны в принятии важных решений: гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 – 15 сентября

Пловец Андрей Трусов завоевал свое второе «золото» на паралимпиаде-2024
7 сентября 2024, 16:59  •  122375 просмотра

Пловец Андрей Трусов завоевал свое второе «золото» на паралимпиаде-2024

Анастасия Гарник завоевала "золото" по дзюдо на Паралимпиаде-2024
7 сентября 2024, 15:24  •  118100 просмотра

Анастасия Гарник завоевала "золото" по дзюдо на Паралимпиаде-2024

Юрий Бабинец получил первую медаль Украины в пауэрлифтинге на Паралимпиаде-2024
7 сентября 2024, 12:48  •  116009 просмотра

Юрий Бабинец получил первую медаль Украины в пауэрлифтинге на Паралимпиаде-2024

Украинец Виктор Дидух выиграл золото Паралимпиады-2024 в настольном теннисе
7 сентября 2024, 12:23  •  97793 просмотра

Украинец Виктор Дидух выиграл золото Паралимпиады-2024 в настольном теннисе

Украинец Синюк получил "бронзу" Паралимпиады-2024 в гребле
7 сентября 2024, 10:33  •  86888 просмотра

Украинец Синюк получил "бронзу" Паралимпиады-2024 в гребле

Украинец Цветов получил второе "золото" на Паралимпиаде-2024 в Париже
7 сентября 2024, 08:58  •  70241 просмотра

Украинец Цветов получил второе "золото" на Паралимпиаде-2024 в Париже

Елена Федота-Исаева получила «бронзу» по фехтованию на Паралимпиаде-2024
6 сентября 2024, 18:00  •  101758 просмотра

Елена Федота-Исаева получила «бронзу» по фехтованию на Паралимпиаде-2024

Популярные

Фейк, который живет годами: кто запустил дезинформацию о владельце "Гулливера" Полищуке и как это стало "фактом"

Фейк, который живет годами: кто запустил дезинформацию о владельце "Гулливера" Полищуке и как это стало "фактом"

  •  72875 просмотра
ВАКС снял электронный браслет с еще одного фигуранта дела экс-министра Сольского

ВАКС снял электронный браслет с еще одного фигуранта дела экс-министра Сольского

  •  100401 просмотра
Сибига призвал партнеров покупать оружие у украинских производителей

Сибига призвал партнеров покупать оружие у украинских производителей

  •  102491 просмотра
Харьковская область: в Купянске россияне дроном атаковали двух человек

Харьковская область: в Купянске россияне дроном атаковали двух человек

  •  88419 просмотра
Глава МИД Литвы: к падению российских дронов на территории НАТО привело наше бездействие

Глава МИД Литвы: к падению российских дронов на территории НАТО привело наше бездействие

  •  106357 просмотра

Публикации

Неиспользованные ресурсы: под управлением АРМА простаивает техника, которая могла бы пригодиться ВСУ

Неиспользованные ресурсы: под управлением АРМА простаивает техника, которая могла бы пригодиться ВСУ

  •  52245 просмотра
Фейк, который живет годами: кто запустил дезинформацию о владельце "Гулливера" Полищуке и как это стало "фактом"

Фейк, который живет годами: кто запустил дезинформацию о владельце "Гулливера" Полищуке и как это стало "фактом"

  •  72875 просмотра
Контроль за коммунальщиками, диалог с бизнесом: мэр Броваров о проблемах громады и непростых решениях (видео)

Контроль за коммунальщиками, диалог с бизнесом: мэр Броваров о проблемах громады и непростых решениях (видео)
Эксклюзив

  •  93646 просмотра
ВАКС снял электронный браслет с еще одного фигуранта дела экс-министра Сольского

ВАКС снял электронный браслет с еще одного фигуранта дела экс-министра Сольского

  •  100401 просмотра
Международный антикоррупционный эксперт намекнул на заангажированность НАБУ

Международный антикоррупционный эксперт намекнул на заангажированность НАБУ

6 сентября 2024, 13:27  •  190696 просмотра

Война

«Очередная попытка легитимизировать агрессию": Лубинец осудил незаконные выборы рф в оккупированном Крыму

«Очередная попытка легитимизировать агрессию": Лубинец осудил незаконные выборы рф в оккупированном Крыму

  •  2518 просмотра
МИД вызвал временно поверенного Ирана: в жесткой форме предупредили о поставках ракет в РФ

МИД вызвал временно поверенного Ирана: в жесткой форме предупредили о поставках ракет в РФ

  •  6432 просмотра
На Херсонщине россияне атаковали с дрона гражданскую машину, есть пострадавшие

На Херсонщине россияне атаковали с дрона гражданскую машину, есть пострадавшие

  •  4986 просмотра
Французские и китайские комплектующие: стало известно, из чего враг собирает один из типов своих разведывательных беспилотников

Французские и китайские комплектующие: стало известно, из чего враг собирает один из типов своих разведывательных беспилотников

  •  7513 просмотра
Я поддерживаю разрешение Украине поражать российские военные цели - Грэм

Я поддерживаю разрешение Украине поражать российские военные цели - Грэм

  •  14748 просмотра

политика

«Очередная попытка легитимизировать агрессию": Лубинец осудил незаконные выборы рф в оккупированном Крыму

«Очередная попытка легитимизировать агрессию": Лубинец осудил незаконные выборы рф в оккупированном Крыму

  •  2518 просмотра
МИД вызвал временно поверенного Ирана: в жесткой форме предупредили о поставках ракет в РФ

МИД вызвал временно поверенного Ирана: в жесткой форме предупредили о поставках ракет в РФ

  •  6432 просмотра
Украина может получить еще 6 млрд долларов помощи от США

Украина может получить еще 6 млрд долларов помощи от США

  •  8368 просмотра
Я поддерживаю разрешение Украине поражать российские военные цели - Грэм

Я поддерживаю разрешение Украине поражать российские военные цели - Грэм

  •  14748 просмотра
Шоу с часами не спасет главу АРМА Думу от ответственности за яхту медведчука - Мосийчук

Шоу с часами не спасет главу АРМА Думу от ответственности за яхту медведчука - Мосийчук

  •  9261 просмотра

Война

«Очередная попытка легитимизировать агрессию": Лубинец осудил незаконные выборы рф в оккупированном Крыму

«Очередная попытка легитимизировать агрессию": Лубинец осудил незаконные выборы рф в оккупированном Крыму

  •  2518 просмотра
МИД вызвал временно поверенного Ирана: в жесткой форме предупредили о поставках ракет в РФ

МИД вызвал временно поверенного Ирана: в жесткой форме предупредили о поставках ракет в РФ

  •  6432 просмотра
На Херсонщине россияне атаковали с дрона гражданскую машину, есть пострадавшие

На Херсонщине россияне атаковали с дрона гражданскую машину, есть пострадавшие

  •  4986 просмотра
Французские и китайские комплектующие: стало известно, из чего враг собирает один из типов своих разведывательных беспилотников

Французские и китайские комплектующие: стало известно, из чего враг собирает один из типов своих разведывательных беспилотников

  •  7513 просмотра
Я поддерживаю разрешение Украине поражать российские военные цели - Грэм

Я поддерживаю разрешение Украине поражать российские военные цели - Грэм

  •  14748 просмотра

политика

«Очередная попытка легитимизировать агрессию": Лубинец осудил незаконные выборы рф в оккупированном Крыму

«Очередная попытка легитимизировать агрессию": Лубинец осудил незаконные выборы рф в оккупированном Крыму

  •  2518 просмотра
МИД вызвал временно поверенного Ирана: в жесткой форме предупредили о поставках ракет в РФ

МИД вызвал временно поверенного Ирана: в жесткой форме предупредили о поставках ракет в РФ

  •  6432 просмотра
Украина может получить еще 6 млрд долларов помощи от США

Украина может получить еще 6 млрд долларов помощи от США

  •  8368 просмотра
Я поддерживаю разрешение Украине поражать российские военные цели - Грэм

Я поддерживаю разрешение Украине поражать российские военные цели - Грэм

  •  14748 просмотра
Шоу с часами не спасет главу АРМА Думу от ответственности за яхту медведчука - Мосийчук

Шоу с часами не спасет главу АРМА Думу от ответственности за яхту медведчука - Мосийчук

  •  9261 просмотра

Новости Бизнеса

II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

  •  10102 просмотра
Trustee Plus: ваша европейская платежная карта

Trustee Plus: ваша европейская платежная карта

  •  10456 просмотра
25+ лидеров поделятся стратегиями женской реализации на SHE Congress 2024

25+ лидеров поделятся стратегиями женской реализации на SHE Congress 2024

  •  17385 просмотра

Экономика

Во вторник в Украине не планируют применять графики отключений света

Во вторник в Украине не планируют применять графики отключений света

  •  4347 просмотра
Украина может получить еще 6 млрд долларов помощи от США

Украина может получить еще 6 млрд долларов помощи от США

  •  8368 просмотра
Европа нуждается в "беспрецедентном" инвестиционном всплеске - отчет Центробанка ЕС

Европа нуждается в "беспрецедентном" инвестиционном всплеске - отчет Центробанка ЕС

  •  5830 просмотра
Подержанные авто из-за рубежа в августе покупали почти на четверть чаще: среди самых популярных Tesla

Подержанные авто из-за рубежа в августе покупали почти на четверть чаще: среди самых популярных Tesla

  •  7641 просмотра
Более 400 тысяч украинцев присоединились к бета-тесту Нацкешбека в Дії

Более 400 тысяч украинцев присоединились к бета-тесту Нацкешбека в Дії

  •  6854 просмотра

Киев

В Подольском районе Киева виднеется черный дым: горит СТО, предварительно без пострадавших

В Подольском районе Киева виднеется черный дым: горит СТО, предварительно без пострадавших

  •  14227 просмотра
В одной из школ Киева произошла вспышка острой кишечной инфекции: продолжается эпидемиологическое расследование

В одной из школ Киева произошла вспышка острой кишечной инфекции: продолжается эпидемиологическое расследование

  •  15887 просмотра
В столице планируют восстановить озеро Синее: уже есть соглашение с подрядчиком

В столице планируют восстановить озеро Синее: уже есть соглашение с подрядчиком

  •  17427 просмотра
В Киевской области продолжается крупный природный пожар: огонь быстро распространяется из-за ветра, радиационный фон в норме - ГСЧС

В Киевской области продолжается крупный природный пожар: огонь быстро распространяется из-за ветра, радиационный фон в норме - ГСЧС

  •  16458 просмотра
В центре столицы ремонтируют водопровод, ограничено движение по Бульварно-Кудрявской улице

В центре столицы ремонтируют водопровод, ограничено движение по Бульварно-Кудрявской улице

  •  21601 просмотра