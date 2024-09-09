Украина может получить еще 6 млрд долларов помощи от США

Сенатор Линдси Грэм заявил, что Украина может получить дополнительные 6 млрд долларов в декабре. Об этом он рассказал в эфире телемарафона, передает УНН.

Украина получит еще 6 млрд долларов, надеюсь это будет вскоре дл выборов. Возможно, в декабре мы примем дополнительный пакет, который поможет Украине в военном плане - рассказал Грэм.

Напомним

Администрация Байдена ведет переговоры с Конгрессом по использованию $6 млрвоенной помощи Украине до 30 сентября. Средства могут «сгореть», если не будет найдено решение.

Новый пакет помощи США включает средства ПВО, артиллерию и ракеты HIMARS. Советник Белого дома Джон Кирби заявил, что это поможет Украине добиваться успеха в борьбе против российской агрессии.