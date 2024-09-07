Новий пакет допомоги на 250 млн дол. від США критично важливий для України - Кірбі 

Пакет допомоги від США на суму 250 мільйонів доларів допоможе Україні досягати успіху на полі бою. Про це заявив Радник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі в інтервʼю Голос Америки, передає УНН.

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Новий пакет військової допомоги на суму 250 мільйонів доларів, оголошений раніше, включатиме засоби протиповітряної оборони, включаючи артилерійські боєприпаси, ракети HIMARS, бойові машини, а також патрульні катери.

За словами Кірбі, передане озброєння допоможе Україні "досягати успіху на полі бою".

"Сьогоднішній пакет є доказом нашої прихильності забезпечити Україну всіма необхідними інструментами та можливостями, зброєю та тренінгами для деяких видів цієї зброї, щоб вони могли продовжувати відбивати російську агресію та досягати успіху на полі бою", - сказав Кірбі.

Радник Білого дому з національної безпеки також висловився щодо санкцій США, накладених на російську державну медіамережу RT за її кампанію з впливу на вибори 2024 року. За словами Кірбі, нинішня загроза втручання росії у вибори є "більш витонченою" порівняно з попередніми виборчими циклами.

"Вони використовують штучний інтелект, в одному з випадків фінансують компанію, розташовану в США, в Теннессі. Так що йдеться не лише про російських ботів, тролів і фальшивих персон у соціальних мережах, хоча це теж частина справи, але вони стали набагато витонченішими", - наголосив Кірбі.

Кірбі впевнений, що путін прагне "посіяти розбрат" серед американців через дезінформацію та пропаганду, і в цьому "немає жодних сумнівів".

"Ми знаємо, що путін докладає всіляких згубних зусиль з метою втручання в наші вибори, і вони більш витончені, ніж у минулому. Ми дамо можливість слідчим виявляти факти в міру їх надходження і вживемо відповідних заходів", - додав він.

Нагадаємо

На 24-му засіданні у форматі "Рамштайн" оголошено новий пакет військової допомоги Україні на 250 мільйонів доларів від США, а також внески від Канади, Великої Британії, Нідерландів, Швеції та Іспанії. Допомога включає озброєння, ракети, навчання пілотів та підтримку морської оборони України.