Новый пакет помощи на 250 млн долл. от США критически важен для Украины - Кирби

Пакет помощи от США на сумму 250 миллионов долларов поможет Украине добиваться успеха на поле боя. Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби в интервью Голос Америки, передает УНН.

Детали

Новый пакет военной помощи на сумму 250 миллионов долларов, объявленный ранее, будет включать средства противовоздушной обороны, включая артиллерийские боеприпасы, ракеты HIMARS, боевые машины, а также патрульные катера.

По словам Кирби, переданное вооружение поможет Украине "достигать успеха на поле боя".

"Сегодняшний пакет является доказательством нашей приверженности обеспечить Украину всеми необходимыми инструментами и возможностями, оружием и тренингами для некоторых видов этого оружия, чтобы они могли продолжать отражать российскую агрессию и достигать успеха на поле боя", - сказал Кирби.

Советник Белого дома по национальной безопасности также высказался относительно санкций США, наложенных на российскую государственную медиасеть RT за ее кампанию по влиянию на выборы 2024 года. По словам Кирби, нынешняя угроза вмешательства россии в выборы является "более изощренной" по сравнению с предыдущими избирательными циклами.

"Они используют искусственный интеллект, в одном из случаев финансируют компанию, расположенную в США, в Теннесси. Так что речь идет не только о российских ботах, троллях и фальшивых персонах в социальных сетях, хотя это тоже часть дела, но они стали гораздо более изощренными", - подчеркнул Кирби.

Кирби уверен, что путин стремится "посеять раздор" среди американцев через дезинформацию и пропаганду, и в этом "нет никаких сомнений".

"Мы знаем, что путин прилагает всевозможные пагубные усилия с целью вмешательства в наши выборы, и они более изощренные, чем в прошлом. Мы дадим возможность следователям выявлять факты по мере их поступления и примем соответствующие меры", - добавил он.

Напомним

На 24-м заседании в формате "Рамштайн" объявлен новый пакет военной помощи Украине на 250 миллионов долларов от США, а также взносы от Канады, Великобритании, Нидерландов, Швеции и Испании. Помощь включает вооружение, ракеты, обучение пилотов и поддержку морской обороны Украины.