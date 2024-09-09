Україна може отримати ще 6 млрд доларів допомоги від США
Київ • УНН
Сенатор Ліндсі Грем заявив про можливість надання Україні додаткових 6 млрд доларів допомоги у грудні. Новий пакет допомоги США вже включає засоби ППО, артилерію та ракети HIMARS.
Сенатор Ліндсі Грем заявив, що Україна може отримати додаткові 6 млрд доларів в грудні. Про це він розповів в ефірі телемарафону, передає УНН.
України отримає ще 6 млрд доларів, сподіваюсь це буде незабаром дл виборів. Можливо, в грудні ми приймемо додатковий пакет, який допоможе Україні у військову плані
Нагадаємо
Адміністрація Байдена веде переговори з Конгресом щодо використання $6 млрд військової допомоги Україні до 30 вересня. Кошти можуть "згоріти", якщо не буде знайдено рішення.
Новий пакет допомоги США включає засоби ППО, артилерію та ракети HIMARS. Радник Білого дому Джон Кірбі заявив, що це допоможе Україні досягати успіху в боротьбі проти російської агресії.