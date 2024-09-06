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Адміністрація Байдена просить Конгрес дозволити використати 6 млрд доларів для України, які можуть "згоріти" - Reuters

Адміністрація Байдена просить Конгрес дозволити використати 6 млрд доларів для України, які можуть "згоріти" - Reuters

Київ • УНН

 • 22994 перегляди

Адміністрація Байдена веде переговори з Конгресом щодо використання $6 млрд військової допомоги Україні до 30 вересня. Кошти можуть "згоріти", якщо не буде знайдено рішення.

Адміністрація президента США Джо Байдена веде термінові переговори з Конгресом, щоб отримати дозвіл на використання військової допомоги Україні в розмірі 6 мільярдів доларів, які можуть "згоріти" 30 вересня. Про це пише Reuters із посиланням на кілька джерел, знайомих із питанням, передає УНН.

Президентське розпорядження про скорочення коштів (PDA), ключовий компонент пакету допомоги Україні в розмірі 61 мільярда доларів, ухваленого у квітні, дозволяють президенту США передавати оборонні товари і послуги з американських запасів у відповідь на надзвичайні ситуації.

PDA був основним механізмом, який адміністрація Байдена використовувала для постачання зброї в Україну. Зовсім нещодавно, 23 серпня, адміністрація оголосила про новий пакет військової допомоги на суму 125 мільйонів доларів. Йдеться, зокрема, про ракети ППО, обладнання для боротьби з безпілотниками, протитанкові ракети та боєприпаси.

Однак більшу частину з 7,8 мільярда доларів, виділених на PDA за законопроєктом, який Байден підписав у квітні, не використали, тому чиновники намагаються знайти спосіб уберегти решту 6 мільярдів доларів у міру наближення 30 вересня - кінця 2024 фінансового року.

Сирський: Затримки допомоги США вплинули на боєздатність ЗСУ06.09.24, 07:28 • 122754 перегляди

Джерела, близькі до переговорів, повідомили Reuters, що Держдепартамент сподівається включити продовження повноважень PDA до резолюції про продовження роботи, короткострокового законопроєкту про надзвичайні видатки, який Сенат і Палата представників мають ухвалити цього місяця, щоб уникнути зупинення роботи уряду 30 вересня.

Помічники в Конгресі наполягають на тому, що рішення буде знайдено, враховуючи сильну двопартійну підтримку допомоги уряду президента України Володимира Зеленського.

Помічники членів Конгресу заявили, що не до кінця зрозуміло, чому постачання зброї в Україну сповільнилося цього року, але сказали, що частково це пов'язано зі стурбованістю Міністерства оборони США тим, що його власні запаси виснажуються.

Доповнення

Зеленський планує здійснити поїздку до США цього місяця і сподівається представити Байдену "План перемоги". Очікується, що у п'ятницю, 6 вересня, він візьме участь у зустрічі в форматі "Рамштайн".

США пояснили обмеження на використання ATACMS в Україні06.09.24, 01:45 • 25452 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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