Администрация президента США Джо Байдена ведет срочные переговоры с Конгрессом, чтобы получить разрешение на использование военной помощи Украине в размере 6 миллиардов долларов, которые могут «сгореть» 30 сентября. Об этом пишет Reuters со ссылкой на несколько источников, знакомых с вопросом, передает УНН.

Президентское распоряжение о сокращении средств (PDA), ключевой компонент пакета помощи Украине в размере 61 миллиарда долларов, принятого в апреле, позволяют президенту США передавать оборонные товары и услуги из американских запасов в ответ на чрезвычайные ситуации.

PDA был основным механизмом, который администрация Байдена использовала для поставки оружия в Украину. Совсем недавно, 23 августа, администрация объявила о новом пакете военной помощи на сумму 125 миллионов долларов. Речь идет, в частности, о ракетах ПВО, оборудовании для борьбы с беспилотниками, противотанковых ракетах и боеприпасах.

Однако большую часть из 7,8 миллиарда долларов, выделенных на PDA по законопроекту, который Байден подписал в апреле, не использовали, поэтому чиновники пытаются найти способ уберечь оставшиеся 6 миллиардов долларов по мере приближения 30 сентября - конца 2024 финансового года.

Сирський: Затримки допомоги США вплинули на боєздатність ЗСУ

Источники, близкие к переговорам, сообщили Reuters, что Госдепартамент надеется включить продление полномочий PDA в резолюцию о продлении работы, краткосрочного законопроекта о чрезвычайных расходах, который Сенат и Палата представителей должны принять в этом месяце, чтобы избежать остановки работы правительства 30 сентября.

Помощники в Конгрессе настаивают на том, что решение будет найдено, учитывая сильную двухпартийную поддержку помощи правительства президента Украины Владимира Зеленского.

Помощники членов Конгресса заявили, что не до конца понятно, почему поставки оружия в Украину замедлились в этом году, но сказали, что частично это связано с обеспокоенностью Министерства обороны США тем, что его собственные запасы истощаются.

Дополнение

Зеленский планирует совершить поездку в США в этом месяце и надеется представить Байдену «План победы». Ожидается, что в пятницу, 6 сентября, он примет участие во встрече в формате «Рамштайн».

США пояснили обмеження на використання ATACMS в Україні