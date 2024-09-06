Сырский: Задержки помощи США повлияли на боеспособность ВСУ
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ Сирский заявил, что задержки американской помощи привели к нехватке боеприпасов и повлияли на моральный дух военных. Он часто посещает передовую для поддержки солдат.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал в интервью CNN, что многомесячные задержки в поставках американской военной помощи привели к критическим нехваткам боеприпасов и повлияли на моральный дух украинских военных. Эти проблемы создали трудности на поле боя, с которыми Украина продолжает бороться, передает УНН.
Детали
Сырский отметил, что он часто бывает на передовой, общаясь с солдатами и командирами, чтобы поддержать их и понять проблемы, с которыми они сталкиваются.
«Фронт - это моя жизнь. Мы понимаем друг друга, я знаю все проблемы, с которыми сталкиваются наши военные, солдаты и офицеры,» - сказал Сырский.
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