Сирський: Затримки допомоги США вплинули на боєздатність ЗСУ
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Сирський заявив, що затримки американської допомоги призвели до нестачі боєприпасів і вплинули на моральний дух військових. Він часто відвідує передову для підтримки солдатів.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів в інтерв'ю CNN, що багатомісячні затримки в постачанні американської військової допомоги призвели до критичних нестач боєприпасів і вплинули на моральний дух українських військових. Ці проблеми створили труднощі на полі бою, з якими Україна продовжує боротися, передає УНН.
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Сирський зазначив, що він часто буває на передовій, спілкуючись із солдатами та командирами, щоб підтримати їх і зрозуміти проблеми, з якими вони стикаються.
"Фронт — це моє життя. Ми розуміємо одне одного, я знаю всі проблеми, з якими стикаються наші військові, солдати та офіцери," — сказав Сирський.
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