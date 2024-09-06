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Сирський: Затримки допомоги США вплинули на боєздатність ЗСУ

Сирський: Затримки допомоги США вплинули на боєздатність ЗСУ

Київ • УНН

 • 122754 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Сирський заявив, що затримки американської допомоги призвели до нестачі боєприпасів і вплинули на моральний дух військових. Він часто відвідує передову для підтримки солдатів.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів в інтерв'ю CNN, що багатомісячні затримки в постачанні американської військової допомоги призвели до критичних нестач боєприпасів і вплинули на моральний дух українських військових. Ці проблеми створили труднощі на полі бою, з якими Україна продовжує боротися, передає УНН.

Деталі

Сирський зазначив, що він часто буває на передовій, спілкуючись із солдатами та командирами, щоб підтримати їх і зрозуміти проблеми, з якими вони стикаються.

"Фронт — це моє життя. Ми розуміємо одне одного, я знаю всі проблеми, з якими стикаються наші військові, солдати та офіцери," — сказав Сирський.

Сирський: Україна має адаптуватися через перевагу Росії у кількості техніки та особового складу06.09.24, 06:02 • 123485 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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