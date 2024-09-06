Сирський: Україна має адаптуватися через перевагу Росії у кількості техніки та особового складу
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ визнав перевагу Росії в кількості техніки та особового складу. Україна змушена використовувати ефективніші підходи, зокрема рельєф, інженерні споруди та сучасні технології.
Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський в інтерв'ю CNN визнав, що Україна стикається з чисельною перевагою Росії в авіації, артилерії, ракетах і живій силі. Попри це, українська армія змушена використовувати більш розумні та ефективні підходи до ведення війни, зокрема, використовуючи особливості рельєфу, інженерні споруди та технологічну перевагу у вигляді сучасних дронів та високотехнологічного озброєння, передає УНН.
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"Ми не можемо боротися так, як вони, тому повинні використовувати найефективніші підходи," — підкреслив Сирський, додавши, що тактична перевага дозволяє Україні стримувати агресора навіть у важких умовах.
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