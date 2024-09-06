Сирський: "Фронт — це моє життя"
Київ • УНН
Генерал Олександр Сирський розповів CNN про регулярні візити на передову для підтримки військових. Він підкреслив важливість особистого контакту з солдатами та подякував західним союзникам за підтримку України.
Генерал Олександр Сирський в інтерв'ю CNN заявив, що він регулярно відвідує передову, щоб підтримати своїх військових і краще розуміти їхні проблеми. За його словами, особистий контакт із солдатами, командирами бригад і батальйонів допомагає йому бути в курсі реальної ситуації на фронті, передає УНН.
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"Ми говоримо однією мовою... Ми розуміємо одне одного, незалежно від того, з ким я розмовляю — звичайним солдатом, стрільцем, командиром бригади чи батальйону", — сказав Сирський.
Він додав, що бере участь у війні з 2014 року, коли Росія вторглася в Донбас, і тому добре розуміє всі труднощі, з якими стикаються українські військові.
Завершуючи інтерв’ю, Сирський подякував західним союзникам України за підтримку: "Разом ми сильніші. Разом ми можемо перемогти".
Сирський про недостатню підготовку новобранців: "Фронт вимагає негайної мобілізації"06.09.24, 04:08 • 32684 перегляди