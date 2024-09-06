Сырский: «Фронт - это моя жизнь»

Генерал Александр Сырский в интервью CNN заявил, что он регулярно посещает передовую, чтобы поддержать своих военных и лучше понимать их проблемы. По его словам, личный контакт с солдатами, командирами бригад и батальонов помогает ему быть в курсе реальной ситуации на фронте, передает УНН.

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«Мы говорим на одном языке... Мы понимаем друг друга, независимо от того, с кем я разговариваю - обычным солдатом, стрелком, командиром бригады или батальона», - сказал Сырский.

Он добавил, что участвует в войне с 2014 года, когда Россия вторглась в Донбасс, и поэтому хорошо понимает все трудности, с которыми сталкиваются украинские военные.

Завершая интервью, Сырский поблагодарил западных союзников Украины за поддержку: «Вместе мы сильнее. Вместе мы можем победить».

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