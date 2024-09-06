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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сырский о недостаточной подготовке новобранцев: «Фронт требует немедленной мобилизации»

Сырский о недостаточной подготовке новобранцев: «Фронт требует немедленной мобилизации»

Киев  •  УНН

6 сентября 2024, 01:08  •  2816 просмотра

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Главнокомандующий ВСУ признал, что новобранцы получают лишь 1-2 месяца подготовки перед отправкой на фронт. Задержки с военной помощью США негативно повлияли на ситуацию и моральный дух войск.

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский признался в интервью CNN, что новобранцы отправляются на фронт с меньшей подготовкой, чем хотелось бы, передает УНН.

Детали

По его словам, новые солдаты получают месяц базовой военной подготовки и еще до месяца специализированного обучения перед тем, как отправиться в бой.

Сырский признал, что задержки с военной помощью США вызвали проблемы на поле боя и негативно повлияли на моральный дух войск.

Сирський: Україна шукає розумніші підходи через перевагу РФ у техніці6 сентября 2024, 00:18 • 2201 просмотр

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