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Сирський про недостатню підготовку новобранців: "Фронт вимагає негайної мобілізації"

Київ • УНН

 • 32684 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ визнав, що новобранці отримують лише 1-2 місяці підготовки перед відправкою на фронт. Затримки з військовою допомогою США негативно вплинули на ситуацію та моральний дух військ.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський зізнався в інтерв'ю CNN, що новобранці відправляються на фронт з меншою підготовкою, ніж хотілося б, передає УНН.

Деталі

За його словами, нові солдати отримують місяць базової військової підготовки та ще до місяця спеціалізованого навчання перед тим, як вирушити в бій.

Сирський визнав, що затримки з військовою допомогою США спричинили проблеми на полі бою та негативно вплинули на моральний дух військ.

Сирський: Україна шукає розумніші підходи через перевагу РФ у техніці06.09.24, 03:18 • 17194 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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