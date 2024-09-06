Сирський про недостатню підготовку новобранців: "Фронт вимагає негайної мобілізації"
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ визнав, що новобранці отримують лише 1-2 місяці підготовки перед відправкою на фронт. Затримки з військовою допомогою США негативно вплинули на ситуацію та моральний дух військ.
Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський зізнався в інтерв'ю CNN, що новобранці відправляються на фронт з меншою підготовкою, ніж хотілося б, передає УНН.
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За його словами, нові солдати отримують місяць базової військової підготовки та ще до місяця спеціалізованого навчання перед тим, як вирушити в бій.
Сирський визнав, що затримки з військовою допомогою США спричинили проблеми на полі бою та негативно вплинули на моральний дух військ.
Сирський: Україна шукає розумніші підходи через перевагу РФ у техніці06.09.24, 03:18 • 17194 перегляди