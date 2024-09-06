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Сирський: Україна шукає розумніші підходи через перевагу РФ у техніці

Сирський: Україна шукає розумніші підходи через перевагу РФ у техніці

Київ • УНН

 • 17194 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Сирський заявив, що Україна змушена шукати ефективніші методи ведення війни через перевагу РФ у техніці. Він підкреслив важливість використання рельєфу, інженерних споруд та технологій, зокрема дронів.

Генерал Олександр Сирський, головнокомандувач ЗСУ, в інтерв'ю CNN зазначив, що перевага Росії у кількості техніки, авіації, ракет і артилерії змушує Україну шукати більш розумні та ефективні підходи до ведення війни, передає УНН.

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Він підкреслив важливість використання особливостей рельєфу, інженерних споруд та технологічної переваги, включаючи розвиток дронів та іншої високотехнологічної зброї.

"Ми не можемо боротися так, як вони, тому ми повинні використовувати найефективніші підходи", — сказав Сирський.

Сирський: операція в Курській області запобігла новому наступу РФ05.09.24, 23:26 • 89607 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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