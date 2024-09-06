Сырский: Украина ищет более разумные подходы из-за превосходства РФ в технике

Генерал Александр Сырский, главнокомандующий ВСУ, в интервью CNN отметил, что преимущество России в количестве техники, авиации, ракет и артиллерии заставляет Украину искать более разумные и эффективные подходы к ведению войны, передает УНН.

Детали

Он подчеркнул важность использования особенностей рельефа, инженерных сооружений и технологического преимущества, включая развитие дронов и другого высокотехнологичного оружия.

«Мы не можем бороться так, как они, поэтому мы должны использовать самые эффективные подходы», - сказал Сырский.

Сирський: операція в Курській області запобігла новому наступу РФ