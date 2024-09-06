Сырский: Украина ищет более разумные подходы из-за превосходства РФ в технике
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ Сирский заявил, что Украина вынуждена искать более эффективные методы ведения войны из-за превосходства РФ в технике. Он подчеркнул важность использования рельефа, инженерных сооружений и технологий, в частности дронов.
Генерал Александр Сырский, главнокомандующий ВСУ, в интервью CNN отметил, что преимущество России в количестве техники, авиации, ракет и артиллерии заставляет Украину искать более разумные и эффективные подходы к ведению войны, передает УНН.
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Он подчеркнул важность использования особенностей рельефа, инженерных сооружений и технологического преимущества, включая развитие дронов и другого высокотехнологичного оружия.
«Мы не можем бороться так, как они, поэтому мы должны использовать самые эффективные подходы», - сказал Сырский.
Сирський: операція в Курській області запобігла новому наступу РФ5 сентября 2024, 20:26 • 25535 просмотров