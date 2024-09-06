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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сырский: Украина должна адаптироваться из-за превосходства России в количестве техники и личного состава

Сырский: Украина должна адаптироваться из-за превосходства России в количестве техники и личного состава

Киев  •  УНН

6 сентября 2024, 03:02  •  12847 просмотра

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Главнокомандующий ВСУ признал преимущество России в количестве техники и личного состава. Украина вынуждена использовать более эффективные подходы, в частности рельеф, инженерные сооружения и современные технологии.

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский в интервью CNN  признал, что Украина сталкивается с численным превосходством России в авиации, артиллерии, ракетах и живой силе. Несмотря на это, украинская армия вынуждена использовать более разумные и эффективные подходы к ведению войны, в частности, используя особенности рельефа, инженерные сооружения и технологическое преимущество в виде современных дронов и высокотехнологичного вооружения, передает УНН

Детали

«Мы не можем бороться так, как они, поэтому должны использовать самые эффективные подходы,» - подчеркнул Сырский, добавив, что тактическое преимущество позволяет Украине сдерживать агрессора даже в тяжелых условиях.

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