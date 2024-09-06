Сырский: Украина должна адаптироваться из-за превосходства России в количестве техники и личного состава

В Киеве зафиксировано повышенное загрязнение воздуха 6 часов назад • 11548 просмотра

Есть надежда на успешное восстановление памятника: владелец усадьбы Зеленских предложил проект со вторым этажом 13 часов назад • 18635 просмотра

Взрыв в ЖК в Софиевской Борщаговке: предварительная причина - неосторожность с газом, есть пострадавший 14 часов назад • 17256 просмотра

Спасение от жары: в парках и скверах Киева оборудовали поилки для животных 16 часов назад • 20665 просмотра