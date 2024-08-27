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Зеленський планує у вересні представити Байдену "план перемоги України", показати його Гарріс та Трампу

Зеленський планує у вересні представити Байдену "план перемоги України", показати його Гарріс та Трампу

Київ • УНН

 • 19480 перегляди

Президент України планує презентувати "план перемоги" Джо Байдену у вересні. План включає курщину, безпеку, дипломатичний тиск на росію та економічні аспекти, також очікується, що буде показаний Гарріс і Трампу.

Президент України Володимир Зеленський планує у вересні представити президенту США Джо Байдену "план перемоги України". Також він хоче його показати кандидатам Камалі Гарріс та Дональду Трампу. Про це заявив він заявив під час форуму "Україна 2024. Незалежність", передає кореспондент УНН.

курщина входить в наш план, план перемоги України. Для нас це дуже важливий план. Один з напрямків, де частина якого вже зроблена, – це курщина. Другий напрямок - це стратегічне місце України в безпековій інфраструктурі світу. Третій напрямок - це пакет примусу, потужний пакет примусу росії до закінчення війни дипломатичним шляхом. І четвертий напрямок - економічний. План підготовлений

- розповів Зеленський.

Він зазначив, що буде справедливо, якщо спочатку він його представить президенту США.

Від нього залежить успіх цього плану. Дадуть нам те, що в цьому плані, або не дадуть. Чи будемо ми вільні у використанні тим, що буде в цьому плані, або ні. Я думаю, у вересні представлю цей план. Думаю, якимось чином буде правильно передати цей план як Камалі Гарріс, так й Трампу. Тому що ми не знаємо, хто буде президентом США,  а виконати цей план дуже хочеться

- сказав Зеленський.

Україна представить адміністрації Байдена список цілей, які хоче уразити далекобійною зброєю - Politico27.08.24, 12:06 • 61421 перегляд

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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