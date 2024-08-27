Україна представить адміністрації Байдена список цілей, які хоче уразити далекобійною зброєю - Politico
Київ • УНН
Українські чиновники підготували список цілей на території рф для ураження американською зброєю. Умеров і Єрмак представлять його адміністрації Байдена, щоб переконати зняти обмеження на використання зброї, пише Politico.
Українські чиновники склали список цілей, які, на їхню думку, українські військові можуть вразити на території росії, якщо президент США Джо Байден зніме обмеження використання американською зброєю. Про це пише Politico з посиланням на джерела, передає УНН.
Деталі
За даними Politico, Україна використає цей список як останню спробу переконати Вашингтон зняти обмеження на використання американської зброї на території росії.
Міністр оборони України Рустем Умеров і голова Офісу Президента Андрій Єрмак прибудуть до Вашингтона цього тижня і планують представити відновідний список адміністрації Байдена.
США вже кілька місяців кажуть, що скасування обмежень не змінить стратегічної ситуації у війні, оскільки росія перемістила свої найважливіші цілі, включно з літаками, подалі від кордону і поза зоною досяжності далекобійної зброї.
Але Київ визначив кілька важливих цілей, які він може досягти за допомогою ракет, наданих США, кажуть джерела Politico. Київ сподівається, що цей список допоможе йому переконати президента Джо Байдена змінити свою думку.
Наразі незрозуміло, коли саме Умеров і Єрмак прибудуть до Вашингтона і які ще зустрічі вони планують провести у США. Під час попередніх подібних поїздок українські чиновники зустрічалися з радником з національної безпеки Джейком Салліваном і міністром оборони Ллойдом Остіном.
Доповнення
19 серпня Президент Володимир Зеленський заявив, Україні не потрібно було б заходити на курщину, якби партнери зняли обмеження на застосування зброї на території рф.