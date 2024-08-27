Украина представит администрации Байдена список целей, которые хочет поразить дальнобойным оружием - Politico

Украинские чиновники составили список целей, которые, по их мнению, украинские военные могут поразить на территории россии, если президент США Джо Байден снимет ограничения использования американского оружия. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

По данным Politico, Украина использует этот список как последнюю попытку убедить Вашингтон снять ограничения на использование американского оружия на территории России.

Министр обороны Украины Рустем Умеров и глава Офиса Президента Андрей Ермак прибудут в Вашингтон на этой неделе и планируют представить восстановительный список администрации Байдена.

США уже несколько месяцев говорят, что отмена ограничений не изменит стратегической ситуации в войне, поскольку Россия переместила свои важнейшие цели, включая самолеты, подальше от границы и вне зоны досягаемости дальнобойного оружия.

Но Киев определил несколько важных целей, которые он может достичь с помощью ракет, предоставленных США, говорят источники Politico. Киев надеется, что этот список поможет ему убедить президента Джо Байдена изменить свое мнение.

Пока непонятно, когда именно Умеров и Ермак прибудут в Вашингтон и какие еще встречи они планируют провести в США. Во время предыдущих подобных поездок украинские чиновники встречались с советником по национальной безопасности Джейком Салливаном и министром обороны Ллойдом Остином.

Дополнение

19 августа Президент Владимир Зеленский заявил, Украине не нужно было бы заходить на курщину, если бы партнеры сняли ограничения на применение оружия на территории рф.