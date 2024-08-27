Зеленский планирует в сентябре представить Байдену "план победы Украины", показать его Харрис и Трампу

Президент Украины Владимир Зеленский планирует в сентябре представить президенту США Джо Байдену "план победы Украины". Также он хочет его показать кандидатам Камале Харрис и Дональду Трампу. Об этом заявил он заявил во время форума "Украина 2024. Независимость", передает корреспондент УНН.

курщина входит в наш план, план победы Украины. Для нас это очень важный план. Одно из направлений, где часть которого уже сделана, - это курщина. Второе направление - это стратегическое место Украины в инфраструктуре безопасности мира. Третье направление - это пакет принуждения, мощный пакет принуждения россии к окончанию войны дипломатическим путем. И четвертое направление - экономическое. План подготовлен - рассказал Зеленский.

Он отметил, что будет справедливо, если сначала он его представит президенту США.

От него зависит успех этого плана. Дадут нам то, что в этом плане, или не дадут. Будем ли мы свободны в использовании тем, что будет в этом плане, или нет. Я думаю, в сентябре представлю этот план. Думаю, каким-то образом будет правильно передать этот план как Камале Харрис, так и Трампу. Потому что мы не знаем, кто будет президентом США, а выполнить этот план очень хочется - сказал Зеленский.

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