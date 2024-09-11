Блінкен оголосив новий пакет допомоги від США на понад 700 млн доларів
Київ • УНН
Держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про новий пакет допомоги Україні на суму понад $700 млн. Кошти будуть спрямовані на відновлення енергетики, гуманітарну допомогу та розмінування територій.
Держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про новий пакет допомоги Україні на суму понад 700 мільйонів доларів. Зокрема, 325 мільйонів доларів буде спрямовано на відновлення енергетичної інфраструктури, 290 мільйонів – на гуманітарну допомогу, а 102 мільйони – на розмінування територій, забруднених мінами та нерозірваними боєприпасами. Про це він заявив на спільній пресконференції за підсумками тристоронньої зустрічі, передає УНН.
Сьогодні ми оголошуємо про виділення 325 млн доларів нового фінансування на відновлення енерго- та електромереж України, й ми залучимо додаткову підтримку від країн G7+, коли в найближчі кілька тижнів у нас відбудеться зустріч Координаційної групи з енергетики
Блінкен також оголосив про виділення 290 мільйонів доларів нової гуманітарної допомоги для забезпечення людей необхідними послугами, такими як чиста питна вода, їжа, житло та медична допомога.
Ми оголошуємо про виділення 102 млн доларів додаткового фінансування на гуманітарне розмінування, щоб допомогти очистити територію від мін і нерозірваних боєприпасів, які росія залишила по всій Україні
Україна може отримати ще 6 млрд доларів допомоги від США09.09.24, 18:09 • 37043 перегляди