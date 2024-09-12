Вашингтон готов разрешить Украине использовать для ударов по РФ Storm Shadow, но не ATACMS - СМИ

Вашингтон вскоре объявит о разрешении для Украины на использование британских и французских ракет Storm Shadow для ударов вглубь РФ. Однако Белый дом не санкционирует подобные удары с использованием ракет ATACMS. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Time, передает УНН.

Детали

Президент Байден может решить дать зеленый свет на использование ракет Storm Shadow и их французского эквивалента, ракет Scalp, для ударов по целям на территории рф на том основании, что Великобритания и Франция поддерживают такой шаг

Однако США не позволят Украине запускать свою версию ATACMS - баллистической ракеты - дальнего действия по целям через границу, надеясь предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта.

Источники из правительств разных стран объяснили, что они считают, что предложенная политика, вероятно, будет принята после встречи в Киеве в среду между Зеленским, государственным секретарем США Энтони Блинкеном, и Дэвидом Лемми министром иностранных дел Великобритании.

Также один из собеседников отметил, что этот вариант будет обсужден между сэром Кейром Стармером, премьер-министром, и Байденом в Вашингтоне в пятницу.

Дополнение

В издании отметили, что Великобритания и Франция поддерживают снятие ограничений на использование Украиной своего оружия большой дальности, но пока что американцы блокируют это изменение из-за опасений эскалации.

Однако поставка Ираном более ракет Fath-360 в РФ сыграла определенную роль в убеждении некоторых высокопоставленных лиц на Западе в необходимости срочного изменения политики.

Между тем старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований по сухопутной войне Бен Барри объяснил, что это лишь «полурешение» проблемы.

Это меньше, чем просила Украина, но это лучше, чем ничего (...). Это увеличивает риск эскалации против Британии и Франции, но не против США - объясняет аналитик.

По его словам, Storm Shadow был наиболее полезным против тяжелых целей, таких как бункеры и авиаукрытия. Зато именно американские ракеты более эффективны против ряда целей на поле боя.

У них есть боеголовка, предназначенная для взрыва на поверхности, поэтому они очень хороши для таких целей, как артиллерийские батареи, штабы дивизий, склады боеприпасов и зенитные ракетные площадки. Это не так полезно против целей, для которых полезна Storm Shadow. (...) Это похоже на сравнение ножа и вилки, вы можете использовать оба, но вам лучше использовать оба вместе - рассказал научный сотрудник Международного института стратегических исследований по сухопутной войне

Напомним,

В Politico заявили, что Белый дом завершает работу над планом по ослаблению некоторых ограничений на использование Украиной оружия, предоставленного США, и лучшей защиты от российских ракет.