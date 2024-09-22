Лидеры Австралии, Индии, Японии и США призывают к миру в Украине и соблюдению международного права

Лидеры Австралии, Индии, Японии и США призвали к соблюдению международного права и выразили обеспокоенность войной в Украине. Об этом сообщает Белый дом, передает УНН.

Детали

Лидеры Австралии, Индии, Японии и США в совместном заявлении подчеркнули важность соблюдения международного права и принципов Устава ООН, в частности уважения суверенитета и территориальной целостности всех государств. Особое внимание они обратили на разрушительные гуманитарные последствия войны в Украине, выразив глубокую обеспокоенность ситуацией.

Данные страны отметили необходимость достижения справедливого и длительного мира, соответствующего нормам международного права. Они также отметили значительное влияние войны на глобальную продовольственную и энергетическую безопасность, особенно для развивающихся стран.

Лидеры единогласно осудили применение или угрозу применения ядерного оружия, призвав все страны воздержаться от агрессивных действий, которые ставят под угрозу суверенитет или территориальную целостность других государств.

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