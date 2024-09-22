Лидеры Австралии, Индии, Японии и США призывают к миру в Украине и соблюдению международного права

ukenru
Эксклюзив
Благотворительный забег, чествование памяти павших героев: как в Броварах отметили День города, который пытались испортить россияне (видео)
  •  103642 просмотра

Благотворительный забег, чествование памяти павших героев: как в Броварах отметили День города, который пытались испортить россияне (видео)

Пять увлекательных детективных сериалов: что посмотреть в эти выходные
20 сентября 2024, 18:06  •  142231 просмотра

Пять увлекательных детективных сериалов: что посмотреть в эти выходные

Эксклюзив
Кабмин утвердил аудиторов НАБУ, однако не определился, когда он начнется
20 сентября 2024, 15:18  •  142405 просмотра

Кабмин утвердил аудиторов НАБУ, однако не определился, когда он начнется

Эксклюзив
Демограф: доступ к транзакционной информации банков позволил бы точнее оценить количество населения Украины
20 сентября 2024, 12:47  •  145532 просмотра

Демограф: доступ к транзакционной информации банков позволил бы точнее оценить количество населения Украины

Эксклюзив
АРМА проиграло Верховный Суд и снова потеряло доступ к своим счетам - адвокат
20 сентября 2024, 11:08  •  139608 просмотра

АРМА проиграло Верховный Суд и снова потеряло доступ к своим счетам - адвокат

Эксклюзив
Загрязнение воздуха в Киеве и других регионах: рекомендации врача для безопасности здоровья
20 сентября 2024, 07:38  •  123816 просмотра

Загрязнение воздуха в Киеве и других регионах: рекомендации врача для безопасности здоровья

Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру
20 сентября 2024, 06:50  •  162095 просмотра

Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

Эксклюзив
Эксперт спрогнозировал, как будет меняться курс доллара до конца года
20 сентября 2024, 06:39  •  116485 просмотра

Эксперт спрогнозировал, как будет меняться курс доллара до конца года

Эксклюзив
АРМА выборочно публикует информацию об оценке активов: эксперт указывает на коррупционные мотивы
19 сентября 2024, 12:40  •  142634 просмотра

АРМА выборочно публикует информацию об оценке активов: эксперт указывает на коррупционные мотивы

Историческое переименование: какие украинские города получат новые названия
19 сентября 2024, 12:09  •  221030 просмотра

Историческое переименование: какие украинские города получат новые названия

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Никополе оккупанты атаковали дроном машину: погибла женщина и 12-летняя девочка

В Никополе оккупанты атаковали дроном машину: погибла женщина и 12-летняя девочка

  •  18629 просмотра
В рф заявили, что не будут участвовать во втором "саммите мира", который предлагает Зеленский

В рф заявили, что не будут участвовать во втором "саммите мира", который предлагает Зеленский

  •  30673 просмотра
Зеленский: следующая неделя может быть определяющей для остановки российского террора

Зеленский: следующая неделя может быть определяющей для остановки российского террора

  •  26673 просмотра
Спасатели ликвидировали последствия авиаудара в Сумах: два дома разрушены

Спасатели ликвидировали последствия авиаудара в Сумах: два дома разрушены

  •  22590 просмотра
Зеленский опроверг данные WSJ о 80 тысячах погибших украинских военных - СМИ

Зеленский опроверг данные WSJ о 80 тысячах погибших украинских военных - СМИ

  •  23206 просмотра
публикации
Возвращение к гражданской жизни: как на Киевщине ветеранам российско-украинской войны помогают восстановить ментальное здоровье

Возвращение к гражданской жизни: как на Киевщине ветеранам российско-украинской войны помогают восстановить ментальное здоровье

20 сентября 2024, 10:43  •  140952 просмотра
Репутационные риски в Нацбанке: как кейс главного юриста влияет на международное сотрудничество

Репутационные риски в Нацбанке: как кейс главного юриста влияет на международное сотрудничество

20 сентября 2024, 10:13  •  140963 просмотра
Скрытая сделка: АРМА нарушает принципы прозрачности в деле санатория «Трускавец»

Скрытая сделка: АРМА нарушает принципы прозрачности в деле санатория «Трускавец»

20 сентября 2024, 10:08  •  142019 просмотра
Скандал в ГНС: и.о. заместителя председателя подозревают в недобропорядочности и недостоверном декларировании

Скандал в ГНС: и.о. заместителя председателя подозревают в недобропорядочности и недостоверном декларировании

20 сентября 2024, 07:24  •  147544 просмотра
Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

20 сентября 2024, 06:50  •  162095 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
22 сентября: Всемирный день носорога, Осеннее равноденствие, День белого шоколада

22 сентября: Всемирный день носорога, Осеннее равноденствие, День белого шоколада

  •  5716 просмотра
Международный день мира, День нулевых выбросов, День мини-гольфа. Что еще можно отметить 21 сентября

Международный день мира, День нулевых выбросов, День мини-гольфа. Что еще можно отметить 21 сентября

21 сентября 2024, 03:03  •  96055 просмотра
Пять увлекательных детективных сериалов: что посмотреть в эти выходные

Пять увлекательных детективных сериалов: что посмотреть в эти выходные

20 сентября 2024, 18:06  •  142231 просмотра
Олимпийская чемпионка Ольга Харлан снялась для обложки Playboy Ukraine

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан снялась для обложки Playboy Ukraine

20 сентября 2024, 17:58  •  101818 просмотра
20 сентября: Всемирный день уборки, День риса

20 сентября: Всемирный день уборки, День риса

20 сентября 2024, 03:03  •  125479 просмотра
Актуальное
Лидеры Австралии, Индии, Японии и США призывают к миру в Украине и соблюдению международного права

Лидеры Австралии, Индии, Японии и США призывают к миру в Украине и соблюдению международного права

Киев  •  УНН

22 сентября 2024, 03:35  •  1483 просмотра

Read in English

Австралия, Индия, Япония и США выразили обеспокоенность войной в Украине и ее последствиями. Они призвали соблюдать международное право, осудили ядерные угрозы и подчеркнули необходимость справедливого мира.

Лидеры Австралии, Индии, Японии и США призвали к соблюдению международного права и выразили обеспокоенность войной в Украине. Об этом сообщает Белый дом, передает УНН.

Детали

Лидеры Австралии, Индии, Японии и США в совместном заявлении подчеркнули важность соблюдения международного права и принципов Устава ООН, в частности уважения суверенитета и территориальной целостности всех государств. Особое внимание они обратили на разрушительные гуманитарные последствия войны в Украине, выразив глубокую обеспокоенность ситуацией.

Данные страны отметили необходимость достижения справедливого и длительного мира, соответствующего нормам международного права. Они также отметили значительное влияние войны на глобальную продовольственную и энергетическую безопасность, особенно для развивающихся стран.

Лидеры единогласно осудили применение или угрозу применения ядерного оружия, призвав все страны воздержаться от агрессивных действий, которые ставят под угрозу суверенитет или территориальную целостность других государств.

Зеленський: Україна поки не отримала дозволу від США чи Британії на використання ракет великої дальності по рф21 сентября 2024, 10:00 • 74277 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ВойнаполитикаНовости Мира
belii-domБелый дом
organizatsiya-obedinennikh-natsiiОрганизация Объединенных Наций
avstraliyaАвстралия
indiyaИндия
yaponiyaЯпония
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина