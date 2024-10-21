«Вы не наш король!": сенатор-абориген бросила вызов королю Чарльзу в Австралии

Сенатор от коренного населения Лидия Торп выразила свой гнев по поводу визита британского монарха в австралийский парламент.

Пишет УНН со ссылкой на Associated Press.

Выкрикивая антиколониальные лозунги, сенатор-абориген Лидия Торп бросила вызов королю Чарльзу III, во время его визита в парламент Австралии.

Это не ваша земля. Вы не мой король - громко заявила Торп.

В речи сенатора от коренного населения Австралии к британскому монарху было также следующее:

«Вы совершили геноцид против нашего народа».

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Прежде чем ее забрали охранники, Торп подчеркнула:

«Отдайте нам то, что вы украли у нас - наши кости, наши черепа, наших детей, наш народ. Вы уничтожили нашу землю. Дайте нам договор. Мы хотим договор» - заявила австралийская сенаторка королю Чарьзу.

Справка

Суверен объединенного королевства Великобритании является также главой государства Австралия и посещает страну Содружества в 17-й раз, но впервые как король. До Чарльза там была только его мать, королева Елизавета II.

Чарльз и королева Камилла прибыли в Австралию в пятницу, но официальная программа началась только в воскресенье с церковной службы в Сиднее. В окрестностях уже прошли небольшие протесты против монархии.

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