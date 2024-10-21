«Вы не наш король!": сенатор-абориген бросила вызов королю Чарльзу в Австралии
Киев • УНН
Лидия Торп, сенатор от коренного населения, выразила протест против визита короля Чарльза III в австралийский парламент. Она обвинила монархию в геноциде и потребовала возвращения украденных земель и заключения договора.
Сенатор от коренного населения Лидия Торп выразила свой гнев по поводу визита британского монарха в австралийский парламент.
Пишет УНН со ссылкой на Associated Press.
Выкрикивая антиколониальные лозунги, сенатор-абориген Лидия Торп бросила вызов королю Чарльзу III, во время его визита в парламент Австралии.
Это не ваша земля. Вы не мой король
В речи сенатора от коренного населения Австралии к британскому монарху было также следующее:
«Вы совершили геноцид против нашего народа».
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Прежде чем ее забрали охранники, Торп подчеркнула:
«Отдайте нам то, что вы украли у нас - наши кости, наши черепа, наших детей, наш народ. Вы уничтожили нашу землю. Дайте нам договор. Мы хотим договор» - заявила австралийская сенаторка королю Чарьзу.
Справка
Суверен объединенного королевства Великобритании является также главой государства Австралия и посещает страну Содружества в 17-й раз, но впервые как король. До Чарльза там была только его мать, королева Елизавета II.
Чарльз и королева Камилла прибыли в Австралию в пятницу, но официальная программа началась только в воскресенье с церковной службы в Сиднее. В окрестностях уже прошли небольшие протесты против монархии.
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