Король Карл III написал Трампу личное письмо после покушения на него

Букингемский дворец подтвердил, что британский король Карл III написал личное письмо бывшему президенту США Дональду Трампу после того, как тот пережил покушение, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Сообщение, как указано, было доставлено в воскресенье через посольство Великобритании в Вашингтоне.

Содержание письма не было обнародовано, но ВВС, как сообщается, понимает, что настроения совпадают с теми, о которых премьер-министр страны сообщил в выходные.

Трамп пережил стрельбу, когда выступал на митинге в Батлере, штат Пенсильвания, в субботу.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что он "потрясен" нападением. Предполагается, что во время разговора с бывшим президентом США в воскресенье днем Стармер выразил соболезнования пострадавшим и их семьям и пожелал Трампу и пострадавшим скорейшего выздоровления.

Дополнение

Бывший президент США получил огнестрельное ранение в ухо, когда вооруженный мужчина открыл огонь на митинге в Пенсильвании.

Один присутствующий погиб, двое получили серьезные ранения. Предполагаемый стрелок Томас Мэтью Крукс был застрелен на месте.

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В 2019 году, будучи еще принцем Уэльским, Чарльз принимал тогдашнего президента Трампа и его жену Меланию за послеобеденным чаем в Кларенс-хаусе во время саммита НАТО в Лондоне.

Покойная королева Елизавета устраивала государственный банкет в честь Трампа во время государственного визита в Великобританию в начале того же года.