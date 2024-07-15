Экс-президент США Дональд Трамп, который пережил покушение, заявил, что он "должен был бы быть мертвым", вспоминая ужасный момент, когда потенциальный убийца выстрелил в него на предвыборном митинге в Пенсильвании. Об этом он сказал в интервью The New York Post, пишет УНН.

Детали

Бывший президент США, как указано, поделился "очень сюрреалистическим опытом", который едва не оборвал его жизнь, во время интервью на борту своего частного самолета по пути в Милуоки на национальный съезд Республиканской партии США.

"Врач в больнице сказал, что никогда не видел ничего подобного, он назвал это чудом", - сказал Трамп, который после покушения имел большую белую повязку, которая закрывала его правое ухо. Его сотрудники настояли на том, чтобы обойтись без фото, отмечает издание.

"Меня не должно было бы быть здесь, я должен был бы быть мертвым", - сказал Трамп.

Трамп уже прибыл в Милуоки.

Трамп прибыл в Милуоки на съезд Республиканской партии

Ранее Трамп дал первое интервью после покушения газете Washington Examiner и сообщил, что решил переписать свою будущую речь на съезде.

В интервью, как указывает AP, вероятный кандидат в президенты США от Республиканской партии заявил, что теперь будет призывать к новым усилиям по национальному единству, отметив, что ему звонили люди с разными политическими взглядами.

"Это шанс объединить всю страну, даже весь мир. Речь будет совсем другой, совсем другой, чем это было бы два дня назад", - сказал он.

Трамп также вспомнил момент, когда пуля пробила верхнюю часть его правого уха. Он сказал, что был спасен от смерти, потому что отвернулся от толпы и посмотрел на экран, демонстрирующий диаграмму, о которой он говорил.

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