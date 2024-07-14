Байден поручил Секретной службе гарантировать полную безопасность Трампу после покушения

Президент США Джо Байден заявил, что поручил Секретной службе гарантировать полную безопасность своего предшественника и кандидата в президенты Дональда Трампа после покушения на него. Глава США сообщил, что мотивы стрелявшего не установлены, и призвал не спекулировать на этой теме до выяснения всех обстоятельств. Он пообещал, что расследование будет быстрым, но тщательным. Об этом пишет АР, передает УНН.

Детали

Американский президент также дал поручение Секретной службе США пересмотреть меры по обеспечению безопасности на съезде Республиканской партии в Милуоки. По его словам, покушение "противоречит всему, за что мы выступаем". Он также уточнил, что поговорил по телефону с Дональдом Трампом, экс-президент США сейчас "восстанавливается".

Контекст

Стрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа произошла в Пенсильвании 13 июля. Дональд Трамп был ранен в ухо. Один человек погиб, еще двое пострадали. По данным Федерального бюро расследований (ФБР) США, нападавший - это 20-летний Томас Мэтью Крукс. Стрелка убили сотрудники Секретной службы вскоре после покушения.

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