Стремясь восстановить динамику своей кампании на переизбрание, президент США Джо Байден выступил на митинге в Детройте в пятницу, заверив в своем намерении продолжать борьбу. Он также поднял вопрос о потенциальной опасности нового президентства Дональда Трампа. Пишет УНН со ссылкой на Reuters.

81-летний президент США Джозеф Байден пытался сместить фокус общественного внимания с вопросов относительно своей ловкости и растущего количества критики со стороны демократов на последствия возможного возвращения Трампа, особенно после своей неуверенной демонстрации на дебатах 27 июня.

"Я бегу, и мы победим. Я номинант. Я никуда не уйду", - сказал Байден.

Показывая на место для журналистов в спортзале, Байден заявил: "Они меня критиковали", на что собрание отреагировало освистываниями. "А теперь представьте, Дональд Трамп получает свободный проход", - добавил он.

Надеюсь, с возрастом придет немного мудрости. Вот что я знаю - я умею говорить правду, я отличаю правильное от неправильного... и я знаю, что американцы хотят президента, а не диктатора - сказал Байден.

Напомним

Часть доноров Демократической партии США решили заморозить свои пожертвования на сумму около 90 миллионов долларов. Таким образом они хотят заставить Джо Байдена отказаться от участия в президентской гонке.