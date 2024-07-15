Трамп прибыл в Милуоки на съезд Республиканской партии

Дональд Трамп прибыл в воскресенье в Милуоки, где на этой неделе его официально выдвинут кандидатом в президенты от Республиканской партии. В субботу Трамп пережил покушение, которое усилило и без того ожесточенное политическое разделение в США. Об этом пишет АР, передает УНН.

Детали

Согласно большинству опросов общественного мнения, включая опрос Reuters/Ipsos, Трамп и Байден идут почти на равных. Стрельба в субботу кардинально изменила обсуждение кампании, которая была сосредоточена на том, должен ли 81-летний Байден выйти из гонки после его неуверенного выступления на дебатах 27 июня.

Трамп должен получить официальное выдвижение от своей партии на Республиканской национальной конвенции, который начнется в Милуоки, штат Висконсин, в понедельник. ФБР на данный момент не располагает информацией о какой-либо угрозе конвенту или кому-либо из его участников, тогда как Секретная служба заявила, что не предусматривает изменений в плане безопасности.

"Я собирался отложить свою поездку в Висконсин на Республиканский национальный конвент на два дня, но только что решил, что не могу позволить "стрелку" или потенциальному убийце вносить изменения в мое расписание или во что-то еще", - написал Трамп в воскресенье.

В ходе конвенции состоятся выступления звезд Республиканской партии. Кроме того, ожидается, что Трамп озвучит имя своего кандидата на должность вице-президента. Позиция партии по таким вопросам, как аборты, иммиграция и экономика, тоже станет предметом обсуждения делегатов и гостей этого важного форума республиканцев.

ФБР раскрыло детали покушения на Трампа