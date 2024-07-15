ФБР раскрыло детали покушения на Трампа

В субботу, 13 июля, во время митинга кандидата в президенты США Дональда Трампа в Пенсильвании произошла стрельба, которая расследуется Федеральным бюро расследований, как убийство и возможный внутренний теракт. По данным ФБР, стрелок, имя которого называется Томас Мэтью Крукс, открыл огонь, используя винтовку, которую его отец приобрел. Никаких других участников или угроз общественной безопасности пока не обнаружено. Об этом информирует The New York Times, передает УНН.

Детали

Телефон, винтовка и возможное взрывное устройство стрелка отправлены в лабораторию бюро в Квантико, штат Вирджиния. ФБР описало взрывное устройство как "элементарное". Представители ведомства сообщили, что не было обнаружено доказательств проблем с психическим здоровьем у стрелка. По словам Роберта Уэллса, помощника директора контртеррористического отдела, главной задачей бюро является установление мотива нападения.

"На данный момент информация, которую мы имеем, указывает на то, что стрелок действовал один, и что на данный момент нет никаких угроз общественной безопасности", - сказал Кевин Ройк, агент, который ведет расследование покушения на убийство.

ФБР подтвердило, что отец приобрел винтовку, но остается неопределенным, передал ли он ее своему сыну или тот взял оружие без разрешения. Сейчас семья сотрудничает со следствием. Правоохранители сообщили, что ФБР не установило идеологию, которую исповедовал стрелок Томас Мэтью Крукс.

Президент США Джо Байден заявил о предоставлении усиленной охраны Дональду Трампу, а также проведении комплексного обзора мер безопасности на предстоящем съезде республиканцев. Министерство национальной безопасности США начало независимый анализ события.

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