Мелания Трамп отреагировала на покушение на Дональда Трампа
Киев • УНН
Бывшая первая леди Мелания Трамп осудила покушение на своего мужа Дональда Трампа, выразив благодарность службам безопасности и назвав нападавшего "монстром", который пытался уничтожить положительные качества Трампа.
Бывшая первая леди США Мелания Трамп отреагировала на покушение на своего мужа, экс-президента Дональда Трампа. Соответствующее письмо она опубликовала в соцсети X в воскресенье, 14 июля, передает УНН.
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"Мы всегда были уникальным союзом. Америка, ткань нашей нежной нации разорвана, но наше мужество и здравый смысл должны подняться и снова объединить нас в одно целое", - написала Мелания.
Она выразила благодарность работникам спецслужб и правоохранителям за защиту ее мужа. Также Мелания выразила соболезнования семьям тех, кто пострадал во время стрельбы.
Мелания Трамп назвала нападавшего "чудовищем" и добавила: "Чудовище, которое признало моего мужа бесчеловечной политической машиной, пыталось уничтожить его смех, изобретательность, любовь к музыке и вдохновение...".
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