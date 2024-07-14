Мелания Трамп отреагировала на покушение на Дональда Трампа

Бывшая первая леди США Мелания Трамп отреагировала на покушение на своего мужа, экс-президента Дональда Трампа. Соответствующее письмо она опубликовала в соцсети X в воскресенье, 14 июля, передает УНН.

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"Мы всегда были уникальным союзом. Америка, ткань нашей нежной нации разорвана, но наше мужество и здравый смысл должны подняться и снова объединить нас в одно целое", - написала Мелания.

Она выразила благодарность работникам спецслужб и правоохранителям за защиту ее мужа. Также Мелания выразила соболезнования семьям тех, кто пострадал во время стрельбы.

Мелания Трамп назвала нападавшего "чудовищем" и добавила: "Чудовище, которое признало моего мужа бесчеловечной политической машиной, пыталось уничтожить его смех, изобретательность, любовь к музыке и вдохновение...".

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