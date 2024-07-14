Киев • УНН
Посол Украины в США осудил попытку убийства бывшего президента Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании и призвал привлечь виновных к ответственности.
Посол Украины в США Оксана Маркарова осудила нападение на бывшего президента США Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании и призвала привлечь к ответственности виновных, передает УНН.
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"Украина потрясена, узнав об ужасном нападении в Батлере, штат Пенсильвания. Наши молитвы и пожелания скорейшего выздоровления Дональду Трампу и молитвы всем семьям невинно пострадавших. Террору и насилию не должно быть места. Все виновные должны быть привлечены к ответственности", - написала она в соцсети X.
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