Президент США Джо Байден осудил стрельбу на митинге республиканца Дональда Трампа в штате Пенсильвания. Он заявил, что молится за него и за всех участников мероприятия. Об этом пишет АР, передает УНН.

Детали

"Меня проинформировали о стрельбе на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании. Я рад слышать, что он в безопасности и чувствует себя хорошо. Я молюсь за него, его семью и за всех, кто был на митинге",- говорится в заявлении господина Байдена.

Президент поблагодарил Секретную службу за работу. "В Америке нет места для такого насилия. Мы должны объединиться как единая нация и осудить его", - добавил глава государства.

Контекст

Стрельба произошла во время выступления Дональда Трампа на сцене с речью. Бывшего президента и претендента на новый срок задело выстрелом - у него было окровавлено ухо. Подозреваемый в стрельбе мертв. По информации разных источников, жертвами стали один или два участника митинга.

Стрельба произошла за два дня до того, как Дональд Трамп, как предполагается, официально станет кандидатом в президенты от Республиканской партии на съезде в Милуоки (штат Висконсин). Его соперником на выборах снова может стать Джо Байден, который в 2020 году, по официальным данным, одержал победу над 45 президентом.

CBS: Подозреваемый в стрельбе на митинге Трампа убит