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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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12 июля 2024, 18:19  •  49188 просмотра
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5 увлекательных комедийных сериалов: что посмотреть в жаркие выходные

12 июля 2024, 17:43  •  47334 просмотра
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12 июля 2024, 03:07  •  102337 просмотра
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respublikanskaya-partiya-soedinennie-shtatiРеспубликанская партия (Соединенные Штаты)
donald-trampДональд Трамп
dzho-baidenДжо Байден
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
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Не мог стать прорывом по членству: политологи подвели итоги и указали на успехи саммита НАТО для Украины
12 июля 2024, 13:46  •  113725 просмотра

Не мог стать прорывом по членству: политологи подвели итоги и указали на успехи саммита НАТО для Украины

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Траектория полета, заход на цель, обломки - в Минюсте рассказали, как украинские эксперты пришли к выводу, что в "Охматдет" попала вражеская ракета Х-101
12 июля 2024, 11:58  •  113319 просмотра

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Примитивный и преступный пиар отдельных политиков - эксперт о попытке некоторых нардепов переименовать Бровары в Бровари
12 июля 2024, 08:43  •  118565 просмотра

Примитивный и преступный пиар отдельных политиков - эксперт о попытке некоторых нардепов переименовать Бровары в Бровари

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ТЦ "Гулливер" теперь покупает электричество напрямую из-за рубежа, чтобы облегчить работу энергосистемы Украины
12 июля 2024, 08:25  •  108481 просмотра

ТЦ "Гулливер" теперь покупает электричество напрямую из-за рубежа, чтобы облегчить работу энергосистемы Украины

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Украина должна ввести санкции против россиянина Ипатова, компания которого работает в Украине, если подтвердится его помощь россии в войне – экс-военный прокурор
12 июля 2024, 08:15  •  88385 просмотра

Украина должна ввести санкции против россиянина Ипатова, компания которого работает в Украине, если подтвердится его помощь россии в войне – экс-военный прокурор

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Для усовершенствования fpv-дронов рф может использовать ІТ-школы Ипатова, фирма которого работает на украинском терминале "Олимпекс"
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12 июля 2024, 06:00  •  61522 просмотра

ВСП и Совет судей могут обязать прокуратуру провести более тщательную проверку по заявлению судьи о давлении со стороны Гетманцева - эксперт

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Желание громады оставить городу историческое название "Бровары" подкреплено выводами уважаемых научных учреждений - городской голова
11 июля 2024, 13:29  •  103044 просмотра

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11 июля 2024, 12:08  •  103534 просмотра

Украина должна выявлять бизнесы, связанные с рф за границей, и пресекать попытки агрессора влиять на международную политику - эксперт

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"По предателям работаем, работы еще много": Буданов об очищении ГУР от сотрудников, враждебных к Украине

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Польша увеличит свои расходы на оборону до 5% - Сикорский - Сикорский

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Первая реакция - все "замерли": СЕО "Фокстрот" рассказал, как на полномасштабную войну отреагировали иностранные поставщики

Первая реакция - все "замерли": СЕО "Фокстрот" рассказал, как на полномасштабную войну отреагировали иностранные поставщики
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НАБУ и САП не хватило 5 лет, чтобы доказать вину экс-министра Сольского - для сбора доказательств планируют допросить еще 1500 человек

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11 июля 2024, 07:15  •  180065 просмотра
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