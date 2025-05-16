Збройні сили Європи не готові до майбутніх криз - голова Військового комітету ЄС

Європейські збройні сили не готові до майбутніх криз та викликів, необхідно оперативно покращувати "кількість та якість" війська. Про це заявив голова Військового комітету Євросоюзу (EUMC), генерал Роберт Брігер у своєму заключному слові перед відставкою, повідомляє УНН з посиланням на Euractiv.

Деталі

Брігер закликав європейців визначити ролі своїх збройних сил у захисті континенту. Він наголосив на необхідності співпраці з НАТО, але попередив, що зміщення уваги Сполучених Штатів до індо-тихоокеанського регіону означає, що Європі потрібно робити більше для власної оборони.

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Брігер заявив, що начальники штабів оборони всіх 27 країн ЄС погоджуються з необхідністю "більш конкретного визначення" пункту ЄС про взаємну оборону, викладеного у статті 42.7 Договору про Європейський Союз. У цій статті зазначено, що члени зобов'язані надавати допомогу, якщо інша країна ЄС стає жертвою збройної агресії.

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Крім того, він сказав, що ЄС необхідно покращити "кількість та якість" своїх оборонних можливостей. Він зазначив, що найважливішими пріоритетами є артилерійські боєприпаси, зенітні та протидронові можливості, військова мобільність та стратегічна розвідка. Разом з тим, генерал резюмував, що знадобляться "роки", щоб заповнити ці прогалини, навіть за наявності необхідної політичної волі та стимулів для галузі.

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Доповнення

Генерала Роберта Брігера, колишнього командувача Збройних сил Австрії, на наступний трирічний термін на посаді голови Військового комітету ЄС замінить ірландський генерал-лейтенант Шон Кленсі.

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Це дозволить австрійському генералу з нейтральної країни залишитися на чотиризірковій військовій посаді у ЄС у той час, коли значна частина європейського керівництва зосереджена на загрозі, що виходить з боку Росії, а ЄС підтримує зусилля щодо відновлення військової могутності на континенті.

Нагадаємо

Велика Британія та Європейський Союз готуються до історичної угоди про оборону і безпеку. Вона дозволить британським військовим брати участь у миротворчих місіях ЄС.