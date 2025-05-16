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Вооруженные силы Европы не готовы к будущим кризисам – глава Военного комитета ЕС

Киев • УНН

 • 658 просмотра

Европейские вооруженные силы нуждаются в срочном улучшении для ответа на будущие кризисы. Приоритетами являются боеприпасы, ПВО, мобильность и разведка.

Вооруженные силы Европы не готовы к будущим кризисам – глава Военного комитета ЕС



Европейские вооруженные силы не готовы к будущим кризисам и вызовам, необходимо оперативно улучшать "количество и качество" войска. Об этом заявил председатель Военного комитета Евросоюза (EUMC), генерал Роберт Бригер в своем заключительном слове перед отставкой, сообщает УНН со ссылкой на Euractiv. 

Детали

Бригер призвал европейцев определить роли своих вооруженных сил в защите континента. Он подчеркнул необходимость сотрудничества с НАТО, но предупредил, что смещение внимания Соединенных Штатов к индо-тихоокеанскому региону означает, что Европе нужно делать больше для собственной обороны.

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Бригер заявил, что начальники штабов обороны всех 27 стран ЕС соглашаются с необходимостью "более конкретного определения" пункта ЕС о взаимной обороне, изложенного в статье 42.7 Договора о Европейском Союзе. В этой статье указано, что члены обязаны оказывать помощь, если другая страна ЕС становится жертвой вооруженной агрессии.

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Кроме того, он сказал, что ЕС необходимо улучшить "количество и качество" своих оборонных возможностей. Он отметил, что важнейшими приоритетами являются артиллерийские боеприпасы, зенитные и противодроновые возможности, военная мобильность и стратегическая разведка. Вместе с тем, генерал резюмировал, что понадобятся "годы", чтобы заполнить эти пробелы, даже при наличии необходимой политической воли и стимулов для отрасли.

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Дополнение

Генерала Роберта Бригера, бывшего командующего Вооруженных сил Австрии, на следующий трехлетний срок на посту председателя Военного комитета ЕС заменит ирландский генерал-лейтенант Шон Клэнси.

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Это позволит австрийскому генералу из нейтральной страны остаться на четырехзвездочной военной должности в ЕС в то время, когда значительная часть европейского руководства сосредоточена на угрозе, исходящей со стороны России, а ЕС поддерживает усилия по восстановлению военной мощи на континенте.

Напомним

Великобритания и Европейский Союз готовятся к историческому соглашению об обороне и безопасности. Она позволит британским военным участвовать в миротворческих миссиях ЕС.

Лилия Набока

Лилия Набока

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