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Словаки меньше всего готовы защищать свою страну с оружием в руках по сравнению с чехами и поляками - опрос

Киев • УНН

 • 1916 просмотра

Согласно опросу Globsec, только 49% словаков готовы защищать страну с оружием, в отличие от 81% чехов и 84% поляков. Также, 75% словаков поддерживают членство в ЕС.

Словаки меньше всего готовы защищать свою страну с оружием в руках по сравнению с чехами и поляками - опрос

Словакия получила самый низкий балл в Центральной и Восточной Европе по готовности защищать страну в случае нападения, говорят результаты опроса независимого аналитического центра Globsec. Лишь 49% словацких респондентов заявили, что возьмут в руки оружие, по сравнению с 81% чехов и 84% поляков, пишет УНН со ссылкой на Euractiv.

Детали

Опрос также показал, что, несмотря на наличие пророссийского правительства, большинство словаков остаются твердо проевропейски настроенными. 75% из них проголосовали бы за то, чтобы страна осталась в ЕС. Это немного больше, чем в Чешской Республике, где 72% сделали бы то же самое.

Что касается восприятия россии и Китая как угроз безопасности, то более половины чехов считают обе страны угрожающими. В Словакии половина респондентов считают россию угрозой, но лишь 33% чувствуют то же самое в отношении Китая.

Бывшие чехословацкие страны также существенно отличаются своей восприимчивостью к дезинформации и теориям заговора. Лишь треть чехов верит в такие нарративы, что является самым низким показателем в регионе.

Вместо этого словаки, которые давно известны своей уязвимостью к дезинформации, выделяются в одном конкретном аспекте: более четверти из них полагаются преимущественно на личные контакты, такие как семья и друзья, как основной источник новостей.

Тем временем лишь 20% словаков обращаются к основным СМИ за информацией о мировых событиях. В Чешской Республике этот показатель составляет 57%.

Дополнение

В ЕС официально стартовал проект FMBTech с бюджетом 19 млн евро, который объединил 26 организаций из 13 стран для модернизации танков под современные боевые условия. Цель проекта - создать маневренные и интеллектуальные танки.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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