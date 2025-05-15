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Переговори у Стамбулі можуть бути або сьогодні ввечері, або завтра вранці - Зеленський
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Переговори у Стамбулі можуть бути або сьогодні ввечері, або завтра вранці - Зеленський

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Словаки найменше готові захищати свою країну зі зброєю руках порівняно з чехами та поляками - опитування

Київ • УНН

 • 2396 перегляди

Згідно з опитуванням Globsec, лише 49% словаків готові захищати країну зі зброєю, на відміну від 81% чехів та 84% поляків. Також, 75% словаків підтримують членство в ЄС.

Словаки найменше готові захищати свою країну зі зброєю руках порівняно з чехами та поляками - опитування

Словаччина отримала найнижчий бал у Центральній та Східній Європі щодо готовності захищати країну у разі нападу, говорять результати опитування незалежного аналітичного центру Globsec. Лише 49% словацьких респондентів заявили, що візьмуть до рук зброю, порівняно з 81% чехів та 84% поляків, пише УНН з посиланням на Euractiv.

Деталі

Опитування також показало, що, незважаючи на наявність проросійського уряду, більшість словаків залишаються твердо проєвропейськи налаштованими. 75% з них проголосували б за те, щоб країна залишилася в ЄС. Це трохи більше, ніж у Чеській Республіці, де 72% зробили б те саме.

Що стосується сприйняття росії та Китаю як загроз безпеці, то понад половина чехів вважають обидві країни загрозливими. У Словаччині половина респондентів вважають росію загрозою, але лише 33% відчувають те саме щодо Китаю.

Колишні чехословацькі країни також суттєво відрізняються своєю сприйнятливістю до дезінформації та теорій змови. Лише третина чехів вірить у такі наративи, що є найнижчим показником у регіоні.

Натомість словаки, які давно відомі своєю вразливістю до дезінформації, виділяються в одному конкретному аспекті: понад чверть з них покладаються переважно на особисті контакти, такі як родина та друзі, як основне джерело новин.

Тим часом лише 20% словаків звертаються до основних ЗМІ за інформацією про світові події. У Чеській Республіці цей показник становить 57%.

Доповнення

В ЄС офіційно стартував проєкт FMBTech з бюджетом 19 млн євро, який об'єднав 26 організацій з 13 країн для модернізації танків під сучасні бойові умови. Мета проєкту - створити маневрені та інтелектуальні танки.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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