В ЄС стартував масштабний проєкт з модернізації танків: залучено 26 учасників із 14 країн

В Європейському Союзі офіційно стартував проєкт FMBTech (Technologies for Existing and Future Main Battle Tanks). Ініціатива полягає в модернізації основних бойових танків (ОБТ), які відповідатимуть вимогам сучасної гібридної війни. В проєкті беруть участь 26 організацій із 13 країн ЄС та Норвегії. Загальний бюджет FMBTech -19 мільйонів євро. Про це інформує компанія Thales, яка координує проєкт, передає УНН.

Деталі

FMBTech об'єднує 26 учасників із 13 країн Євросоюзу та Норвегії. Фінансування забезпечується Європейською комісією в межах Європейського оборонного фонду (EDF) та внесками учасників консорціуму. Загальний бюджет проєкту становить 19 млн євро.

Протягом трьох років учасники проєкту розроблятимуть модульні та адаптивні рішення, щоб забезпечити готовність до дій у різноманітних і складних бойових умовах. FMBTech має на меті створити маневрені, інтелектуальні та здатні до взаємодії танки, які зможуть подолати обмеження застарілих парків техніки в країнах ЄС і Норвегії.

FMBTech виводить ЄС на передові позиції в галузі передових оборонних технологій, зміцнюючи військові інновації та співробітництво у європейській обороні. Проєкт підвищить ефективність, безпеку і рентабельність як існуючих, так і майбутніх ОБТ, гарантуючи, що вони залишаться ключовими активами на полі бою, одночасно скорочуючи розрив з можливостями 5-го покоління, що з'являються - йдеться у дописі компанії.

Серед учасників проєкту:

Франція: Thales Six GTS, Arquus, Hensoldt France, MBDA France, KNDS France, Safran Electronics & Defense.

Італія: CY4GATE, Politecnico di Milano, Thales Italia.

Німеччина: Scertas.

Іспанія: GMV Aerospace and Defence.

Бельгія: C&V Consulting.

Фінляндія: Environics, Savox Communications, VTT.

Греція: Eight Bells Hellas.

Словенія: Guardiaris.

Словаччина: MSM Land Systems.

Польща: Obrum, Wojskowa Akademia Techniczna, Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej.

Чехія: Vojenský Výzkumný Ústav.

Кіпр: Skyld Security, Vetronics Research Centre.

Ірландія: ISD Aerospace.

Норвегія: Sopra Steria.

Доповнення

FMBTech – це європейський консорціум, до складу якого входять 26 організацій-учасників: 8 малих та середніх підприємств та 7 науково-дослідних та технологічних організацій з 13 держав-членів ЄС та Норвегії.

Проект FMBTech був обраний Європейською комісією для фінансування у рамках Європейського оборонного фонду (EDF) у 2023 році. Загальний бюджет проекту складає 19 мільйонів євро.

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