Україна стрімко нарощує виробництво ключової зброї у війні з росією - WP

На фоні побоювань щодо зменшення підтримки з боку Сполучених Штатів Америки, Україна активізує виробництво ключової зброї для боротьби з росією – артилерії. Про це інформує УНН з посиланням на видання The Washington Post (WP).

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Зазначається, що в міру того, як майбутнє війни стає дедалі невизначенішим, європейські союзники безпосередньо інвестують в артилерію українського виробництва, зокрема, в самохідні артилерійські установки "Богдана". Виробництво цих установок різко зросло під час війни з росією – з шести одиниць на місяць у 2023 році до понад 20 у 2025 році.

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За словами одного з європейських чиновників, дедалі більше країн обирають модель інвестування в оборонну промисловість України замість постачання зброї, що є швидшим рішенням, оскільки запаси Європи вичерпуються після багатьох років надання допомоги Києву.

Чиновник також зазначив, що ця стратегія дозволяє країнам НАТО використовувати Україну як випробувальний полігон для перевірки зброї, наприклад, безпілотників, в яких у них немає достатнього досвіду.

Для нас це дешевше. Їм потрібно виробляти. І українці багато чого нас вчать - сказав європейський чиновник.

За даними WP, попри зростання кількості безпілотників на фронті, артилерія залишається важливою частиною конфлікту. На відміну від безпілотників, артилерійські системи здатні більш ефективно придушувати траншейні операції, зупиняти штурми та знищувати ворога.

Крім того, директор агентства оборонних закупівель Міністерства оборони Арсен Жумаділов підкреслив, що Україна досягла "значних успіхів" у виробництві зброї калібру НАТО після російського вторгнення 2022 року.

Зараз самохідні гаубиці виробляються в Україні в кількостях, які не мають аналогів у Європі - зауважив Арсен Жумаділов.

У підсумку він додав, що зростання виробництва артилерії допомогло країні стати більш самодостатньою. Понад 85 % деталей, необхідних для "Богдани", виготовляються в Україні. Очікується, що до кінця року ця цифра збільшиться до 95%.

Нагадаємо

Президент Зеленський повідомив про виробництво майже 20 САУ "Богдана" щомісяця в Україні.

Україна прагне отримати ліцензії на виробництво зброї від партнерів для прискорення і здешевлення процесу. В обмін готова ділитися власними технологіями, зокрема в галузі дронів і ракет.

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