Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що український далекобійний дрон, здатний бити на 3 тис. км, пройшов випробування. Також Президент заслухав доповідь щодо застосування українських ракет – "Довгого Нептуна". Про це він сказав у вечірньому зверненні, передає УНН.

Сьогодні провів Ставку. Кілька питань було, але найголовніше – це дрони. Всі типи дронів, які потрібні. Є хороші новини щодо далекобійних дронів. Наш дрон на 3 тисячі кілометрів пройшов випробування. Вдячний розробникам, виробникам. Ми розвиваємо таку лінійку далекобійних засобів, яка допоможе гарантувати безпеку нашої держави. Сьогодні ж доповідали щодо застосування українських ракет – "Довгого Нептуна". Можна сказати, задоволені результатами уражень - сказав Зеленський.

Він наголосив, що потрібно виробляти більше ракет, дронів, і цього тижня Україна буде говорити про це з партнерами.

Український ресурс оборонного виробництва разом з інвестиціями партнерів – передусім у Європі – це надійний фундамент для нової архітектури безпеки, яка неодмінно буде створена на нашому континенті. Альтернативи цьому немає. Безпека потрібна, і це лише питання часу – коли всі на континенті зрозуміють, що стара архітектура безпеки вже не спрацює - додав Зеленський.

Нагадаємо

Раніше Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що українська ракета "Довгий Нептун" пройшла випробування й успішне бойове застосування, її дистанція – тисяча кілометрів.