Українська ракета "Довгий Нептун" на 1000 км пройшла випробування й успішне бойове застосування - Зеленський
Київ • УНН
Українська ракета "Довгий Нептун" пройшла успішні випробування та бойове застосування на відстань тисячі кілометрів. Також обговорювалися нові пакети підтримки від партнерів.
Українська ракета "Довгий Нептун" пройшла випробування й успішне бойове застосування, її дистанція – тисяча кілометрів. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський за підсумками доповідей у суботу, пише УНН.
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"Сьогодні були доповіді щодо нашої ракетної програми. Маємо суттєві результати. "Довгий Нептун" пройшов випробування й успішне бойове застосування. Нова українська ракета, точний удар. Дистанція – тисяча кілометрів. Дякую нашим українським розробникам, виробникам і військовим. Продовжуємо працювати заради гарантування української безпеки", - зазначив Зеленський.
Також обговорювалися нові пакети підтримки від партнерів.
"І сьогодні ж була доповідь міністра оборони України щодо нових пакетів підтримки від партнерів. Забезпечуємо постачання артилерії. Вдячний усім партнерам, які допомагають", - написав Президент.
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