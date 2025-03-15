Українська ракета "Довгий Нептун" на 1000 км пройшла випробування й успішне бойове застосування - Зеленський

Українська ракета "Довгий Нептун" пройшла випробування й успішне бойове застосування, її дистанція – тисяча кілометрів. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський за підсумками доповідей у суботу, пише УНН.

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"Сьогодні були доповіді щодо нашої ракетної програми. Маємо суттєві результати. "Довгий Нептун" пройшов випробування й успішне бойове застосування. Нова українська ракета, точний удар. Дистанція – тисяча кілометрів. Дякую нашим українським розробникам, виробникам і військовим. Продовжуємо працювати заради гарантування української безпеки", - зазначив Зеленський.

Також обговорювалися нові пакети підтримки від партнерів.

"І сьогодні ж була доповідь міністра оборони України щодо нових пакетів підтримки від партнерів. Забезпечуємо постачання артилерії. Вдячний усім партнерам, які допомагають", - написав Президент.

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