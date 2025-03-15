Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

Украинская ракета "Длинный Нептун" прошла испытания и успешное боевое применение, ее дистанция – тысяча километров. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский по итогам докладов в субботу, пишет УНН.

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"Сегодня были доклады по нашей ракетной программе. У нас есть существенные результаты. "Длинный Нептун" прошел испытания и успешное боевое применение. Новая украинская ракета, точный удар. Дистанция – тысяча километров. Спасибо нашим украинским разработчикам, производителям и военным. Продолжаем работать ради обеспечения украинской безопасности", - отметил Зеленский.

Также обсуждались новые пакеты поддержки от партнеров.

"И сегодня же был доклад министра обороны Украины о новых пакетах поддержки от партнеров. Обеспечиваем поставки артиллерии. Благодарен всем партнерам, которые помогают", - написал Президент.

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